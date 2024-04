GAC 7/10

JV 11/20

Gameblog 5/10

Tests en vidéo



Pour conclure, Endless Ocean Luminous est une belle petite expérience relaxante qui va plaire aux amateurs des profondeurs marines. J’aurais aimé que le jeu soit un peu plus dynamique et qu’on ait la chance de voir les créatures interagir. Par contre, le travail de recherche effectué est très impressionnant et le jeu est un excellent outil éducatif. Finalement, si vous en avez la chance, explorez les profondeurs en équipe rend le tout beaucoup plus agréable. Surtout lorsque vient le temps de trouver tous les petits trésors cachés au fond de l’eau.Difficile de s’amuser pleinement dans les eaux d’Endless Ocean Luminous qui, même en multijoueur, nous font sentir bien seuls. Le dernier jeu d’exploration sous-marine a bien du mal à séduire sur le plan ludique et fournit le minimum sur le plan informatif, attrait néanmoins majeur du volet. Retenons quand même que la balade sait se montrer intuitive et plutôt confortable, d’autant qu’elle est bercée par de très jolies musiques.Entre retour aux sources et modernisation, Endless Ocean Luminous a le mérite de faire revenir dans le grand bassin de la Switch une licence chère aux fans de la Wii. Au regard des améliorations apportées, on regrettera d’y avoir perdu, au moins en partie, ce qui faisait le sel (marin) des précédents opus. Mais nul doute que cette nouvelle itération trouvera son public auprès des amateurs d’expériences reposantes et des explorateurs en herbe. Les plongées en multijoueur sont peut-être le plus gros potentiel du jeu, si elles parviennent à mobiliser une communauté régulière. Malgré tout, sans être une véritable douche froide, pour une fois, on aurait peut-être préféré un remake ou un remaster sur la console hybride de Nintendo plutôt qu’un nouvel opus.