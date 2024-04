Éditeur : Ziggurat

Développeur : Poppy Works

Genre : Plateforme/Action

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Allemand / Japonais / Russe / Espagnol / Coréen / Portugais / Thaï / Chinois.

Du haut de Megacity S1-9, le Khan souverain règne en maître sur la ville. Sous les fondations pourries de la ville, un aventurier vengeur entreprend un voyage pour l'assassiner. 5 ans avant les événements de Slave Zero, Slave Zero X fait revivre un monde où d'horribles machines vivantes, connues sous le nom d'esclaves, sont prêtes à devenir les derniers outils de guerre de la longue et sanglante histoire de l'humanité. Une bande secrète de guerriers connue sous le nom de Gardiens espère empêcher ces biomecha d'être répandus sur le monde, mais un épéiste dans leurs rangs a une idée différente : utiliser la propre arme de l'ennemi contre lui. En fusionnant avec un prototype d'unité esclave volé, Shou deviendra un Diable furieux à la poursuite d'un faux Dieu.