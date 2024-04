Semaine 12 : du 18/03/2024 au 23/03/2024



1) Princess Peach : Showtime! (Switch) / Nouveau

2) Rise to the Ronin (PS5) / Nouveau

3) Dragon's Dogma II (PS5) / Nouveau

4) Alone In The Drak (PS5) / Nouveau

5) EA Sports FC 24 (PS5) / -1

S.E.L.L.

