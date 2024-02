Section rendez-vous multijoueurs :

Article principal : il listera tous les jeux multijoueurs/coop qui seront accompagnés du lien vers l’article dédié à chacun d’entre eux et où vous pourrez proposer des rendez-vous. La section commentaires de cet article vous servira à proposer des nouveaux jeux multijoueurs/coop qui rejoindront alors la liste présente dans l’article.



Articles dédiés aux jeux : lorsque vous aurez proposé un jeu dans les commentaires de l’article principale, je créerais un nouvel article dédié au rendez-vous multi du jeu. Chacun de ces articles aura un lien vers l’article principal en bas de page, afin de pouvoir accéder rapidement à la liste des articles dédiés aux différents jeux. Les commentaires de ces articles vous permettront de proposer des rendez-vous aux autres membres de la communauté. Les joueurs qui seront intéressés n’auront plus qu’à répondre à la proposition en vous notifiant.

Section guide/solution/astuces :

Article principal : il listera tous les jeux qui disposent du contenu d'entraide pour vous aider à terminer les jeux et relever les divers défis qu’ils contiennent. La section commentaires permettra à chacun d’entre vous de proposer des solutions, guides et astuces que vous aimeriez partager avec la communauté. J’ajouterais alors le jeu à la liste de l’article principal s’il n’y est pas encore, puis je mettrais le contenu dans les articles dédiés aux divers types de contenu d’aide.



Articles dédiés aux jeux : chaque article sera consacré à un jeu et à un type de contenu, par exemple il y aura un article pour la solution/guide/walkthrough du jeu A, un autre article pour les astuces/conseils toujours du jeu A et un autre pour les guides pour les Succès/Trophées. Cela permettra de séparer les trois types de contenus d’aide, afin de ne pas avoir un article qui serait trop rempli et où il serait trop difficile de trouver les différents types d’aide dédiés au jeu A.

Bienvenue sur ce nouveau groupe qui a pour objectif de réunir au même endroit, un moyen de se retrouver pour proposer des petites parties multijoueurs et une bibliothèque de solutions, guides, astuces et conseils en tout genre pour divers jeux. Cela fait maintenant quelque temps que je réfléchi à créer ce groupe et c'est en voyant dernièrement des commentaires concernant l'envie et les difficultés de jouer en coop à, ainsi que les divers guides vidéo postés par certains membres de la communauté, que j'ai décidé de concrétiser tout ça.Histoire d'expliquer au mieux le concept de ce groupe et le principe de mêler rendez-vous multi avec l'entraide, je vais vous indiquer comment je compte organiser les différents articles et leur utilité.Afin d’exploiter au mieux les possibilités qu’offre la structure du système de blog/groupe du site, voici la façon dont je vais l’organiser pour que ce soit le plus simple possible à l’utiliser :Cette section sera utile pour trouver des joueurs pour faire des parties pour le fun, constituer des équipes pour les jeux mutli et pourquoi pas, créer des teams, mais aussi pour les chasseurs de Succès/Trophées qui voudraient avoir un peu d’aide pour les débloquer.La structure de cette seconde partie reprend celle que j’ai décrite dans la précédente, l’objectif étant de regrouper au même endroit des guides, solutions et astuces de divers jeux. Cela permettra de créer un lieu où tout monde pourra proposer des guides que vous auriez réalisé et/ou que vous trouverez sur le net. Attention néanmoins à ne pas publier du copié/collé de sites qui proposent ce genre de contenu, partagez plutôt le lien vers les pages qui contient les solutions, guides et astuces de ces sites :L’idée de cette seconde partie découle de mon parcours de créateur/gestionnaire des guides des succès pour la communauté du site Succès360, mais aussi de journaliste pour la réalisation des solutions, tutos, astuces et autres articles quand je bossais chez SuperSoluce. Ayant également une chaîne Youtube d’entraide comme certains d’entre vous le savent, je me suis dis que ce serait une bonne idée de permettre à tous les membres de partager ce type de contenu, au lieu de simplement partager le mien sur mon propre blog. Elle servira à créer une espèce de bible des secrets comme les plus vieux d’entre vous ont sûrement connus, où les membres de la communauté pourront proposer ce type d’aide ou demander des conseils ou astuces pour réussir certains éléments de leurs jeux.L’avantage de ce système, c’est qu’il suffit d’ajouter à vos favoris les 2 articles principaux qui contiennent la liste des jeux pour les rendez-vous multi/coop et la liste des jeux qui ont des éléments d’aide à disposition. Cela permet ainsi d’accéder rapidement aux différents contenus qui nous intéressent, sans avoir besoin de fouiller dans les articles du groupe pour trouver ce que l’on veut.Voilà, j'espère que l'idée de ce groupe vous plaira, n'hésitez pas à me dire si vous voyez des choses à modifier/améliorer