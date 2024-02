Éditeur : Playstack

Développeur : LocalThunk

Genre : Réflexion/Rogue-Like

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langue : Anglais.

Combinez des mains de poker avec des jokers uniques pour créer une variété de synergies et de decks. Gagnez assez de jetons pour venir à bout des mises, tout en découvrant des bonus de main et des decks secrets. Il vous faudra tous les avantages possibles pour atteindre l'ultime blind, venir à bout du dernier ante et remporter la victoire.