Éditeur : PID Games / PixelHeart

Développeur : Squidbit Works

Genre : Plateforme

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 14 Février 2024

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol

Dans des temps anciens et troublés en Extrême-Orient, les terres d'Exilia étaient peuplées de créatures de la nuit et de samouraïs. Au cœur de ce cruel conflit, seul un chevalier maudit assoiffé de sang pouvait apporter de l'espoir et vaincre les ténèbres.