Éditeur : CE-Asia

Développeur : Sense Games

Genre : Action

Prévu sur PC/PS5

Date de sortie : 2024

Langues : Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Chinois.

Après l'effondrement soudain mais mystérieux de l'écosystèmes, les catastrophes naturelles et les guerres qui ont suivi, la civilisation a été anéantie.Et au cours des siècles qui ont suivi, une étrange chose s'est répandue partout et des monstres ont émergé.Vous entrerez dans la dernière ville de l'humanité - Havenswell, explorerez des égouts froids et humides, des bidonvilles, une ville céleste etc., à la recherche de la vérité sur la destruction de la civilisation dans des ruines infestées de monstres. des ennemis mystérieux et mortels, et mettre fin à une histoire étrange et désespérée.