Éditeur : Toge Productions

Développeur : Mojiken

Genre : Aventure

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Français/Anglais/Japonais/Coréen/Portugais/Chinois/Indonésien/Allemand/Espagnol/Russe/Turc .



Just For Games / Date : 30 Avril 2024

Suivez les aventures d'Atma et Raya, deux lycéens amoureux qui partent à la découverte d'eux-mêmes à la fin de leurs années lycée. Lorsqu'une mystérieuse force surnaturelle se déchaîne et menace soudain leur existence, ils doivent explorer leur ville pour dévoiler des secrets cachés, faire face à la fin du monde et peut-être même en apprendre davantage l'un sur l'autre.