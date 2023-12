C'est la suite dePersonne a-t-il traversé un univers à l'agonie pour empêcher la mort de son amour, ou a-t-il empêché la liaison avant le coup de feu fatal ? Il doit maintenant affronter les conséquences de ses choix à l'heure où son monde se divise en deux réalités miroir : Sombre extase et le Testament de la Constante.Ces deux réalités sont menacées par un mystérieux Bigger Bang, et c'est à Personne de découvrir les complots qui se trament derrière les dangers pesant sur la cité cosmique avant qu'il ne soit trop tard.

