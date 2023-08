Éditeur : Batterystaple Games

Développeur : Batterystaple Games

Genre : Action/Rogue-Like/Plateforme

Disponible sur PC

Prévu sur Switch

Date de sortie : 12 Septembre 2023 (Europe)

28 Septembre 2023 (Japon)

(Le jeu a été repoussé sur Switch)Réveillez-vous après mille ans pour découvrir que le monde qui avait besoin de vous a disparu, changé de façon irréversible par l'avènement de l'esprit synthétique et d'une race humaine qui a perdu la volonté de se surpasser. Explorez la prison verdoyante et luxuriante que notre monde est devenu et combattez pour sauver ce qui en reste.