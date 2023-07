Lorsque le protagoniste se réveille, il se retrouve sur un bateau de croisière de luxe.Le jeu tourne autour de l'histoire de ses tentatives d'évasion du navire qui coule et d'un groupe de passagers dont il se sent nostalgique.

posted the 07/27/2023 at 04:15 PM by nicolasgourry