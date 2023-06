PresseCitron 9/10

JV 17/20

ActuGaming 8,5/10

Millenium 85%

Gamekult 8/10

IGNFrance 8/10

Numerama 8/10

Il va diviser, c’est évident, mais globalement, Final Fantasy XVI est une vraie réussite. Attention, tout n’est pas parfait et certains éléments font même franchement vieillots (les dialogues, les murs invisibles, les PNJ génériques au possible, les quêtes annexes, certains combats à rallonge…) mais la narration est plus mature et riche que jamais, les combats sont d’une intensité dantesque, les invocations d’une classe intersidérale, la bande-son est magistrale, mais surtout, en s’ouvrant doucement au joueur au fil des heures, le jeu monte progressivement en puissance, offrant pléthore de moments mémorables.Ne vous laissez surtout pas endormir (c’est le mot) par les premières heures de jeu un brin moribondes parfois, Final Fantasy XVI est un excellent titre, qui sait prendre son temps pour en mettre plein la vue/les oreilles à de nombreuses reprises. Et quand bien même il n’est pas, et ne sera jamais pour certains joueurs, un « vrai » Final Fantasy, ce seizième opus constitue ni plus ni moins qu’une excellente(issime ?) œuvre vidéoludique. Quelle(s) baffe(s) !Final Fantasy XVI est un titre à la proposition fascinante, malheureusement freinée par certains aspects. En allant encore plus loin dans l'action que son prédécesseur, le jeu livre des combats spectaculaires et riches en possibilités grâce aux pouvoirs des Primordiaux. Ces affrontements ont d'autant plus d'impact qu'ils prennent place au sein d'une histoire passionnante et d'un univers mature et crédible. C'est aussi sur le plan graphique que FFXVI en met plein les yeux à travers ses affrontements de Primordiaux et ses environnements, malgré un framerate fluctuant en mode performance. Malheureusement, tout cela est quelque peu gâché par des niveaux linéaires, une exploration limitée ainsi qu'une mise en scène sommaire qui créent un décalage avec la modernité du reste de l'expérience. Malgré ces éléments datés, la saga Final Fantasy prouve avec cet épisode et FFVII Remake qu'elle est toujours capable d'émerveiller, plus de 35 ans après ses débuts.Spectacle visuel de tous les instants, Final Fantasy XVI est finalement un épisode qui va droit à l’essentiel, droit vers ce qu’il a envie d’accomplir et vers ce qu’il veut incarner au sein de la saga. Ce qui en résulte est un épisode parfois brut de décoffrage, qui ne s’autorise que peu de détours et qui souhaite garder une certaine forme de simplicité d’approche pour accueillir un public qui n’a pas pour habitude de s’intéresser à un RPG. Cela a son charme (tout comme ses limites), si bien que l’on s’attache vite à cet épisode si particulier, qui transpire d’amour pour la saga. C’est donc une toute autre proposition qui nous est faite, aussi imparfaite que convaincante, qui aurait sans doute pu aller plus loin tout comme elle aurait aussi pu facilement échouer. C’est donc en soi un tour de force, un épisode à part parmi les épisodes à part, ce qui le rend sans aucun doute spécial et qui amène la série vers une nouvelle voie avec brio. Le Final Fantasy dont la série avait besoin.Solide, voilà le premier terme qui nous vient à l'esprit lorsque l'on pense à l'ensemble de la proposition Final Fantasy XVI, avec son univers intéressant et son gameplay percutant, qui propose même certains des combats de boss les plus impressionnants jamais vus . Mais voilà, il manque encore "un petit quelque chose", matérialisé par une somme de petits défauts qui, mis bout à bout, nuisent au plaisir de jeu. Les voies d'amélioration sont nombreuses, mais avec ce nouvel épisode, Square Enix et la Creative Business Unit 3 remplissent leur contrat haut la main en établissant de nouvelles fondations solides pour la saga FF.Final Fantasy XVI est l'aboutissement d'un long cheminement débuté il y a plus d'une vingtaine d'années, qui voit la série de RPG transgresser les codes arbitrairement imposés tant par le public que les critiques. Si l'appellation « JRPG » est si vivement rejetée par Yoshida, ce n'est pas par péché d'orgueil, mais par conviction que limiter une licence à ses sons, ses images et ses mécaniques est une notion dépassée. Plus que la somme de ses influences, apparentes comme jamais, ce seizième épisode se veut fondamentalement Final Fantasy dans les thématiques qui le traversent, et tout aussi transgressif vis-à-vis des attentes. Le pari est largement réussi - porté par un gameplay abouti, une intrigue prenante et une direction artistique de haute volée, aussi bien visuelle que sonore. Quant aux égarements techniques et autres demi-mesures annexes, ils sont facilement pardonnés. Au pire des cas, Ifrit se chargera de convaincre les derniers agnostiques.Final Fantasy XVI est une sorte d'ascenseur émotionel. Une aventure grandiose, épique, couplée d’une bande originale somptueuse, mais plombée de quelques ventres mous. Une sensation de puissance progressive, mais alourdie par de nombreux sac à PV faisant guise de Boss et une aventure un brin trop scriptée nous enlevant notre liberté de joueur. Un monde regorgeant de Lore, mais dont l’accès sera donné qu’aux plus déterminés d’entre nous tant il dépend de quêtes annexes intéressantes pour certaines, avec des mécaniques de gameplay semblant revenir d’outre-tombe. Une rejouabilité dépassant les habitudes de la licence en proposant une mécanique bien plus arcade, au risque de décevoir les joueurs allergiques du scoring, mais avec un New Game + vraiment utile et réfléchi. Final Fantasy XVI vous demande de faire des compromis pour être apprécié, c’est à vous de savoir si vous les acceptez pour vous permettre d’ouvrir la première page de ce nouvel épisode plus dense et poétique qu’il n’y parait.Avec sa réalisation de haut vol, articulée autour de jolis graphismes et d’une mise en scène spectaculaire, Final Fantasy XVI tient d’abord à soigner la forme. Copie presque carbone de Game of Thrones dans le ton et certains enjeux, le RPG de Square Enix s’attache à proposer une formule diablement efficace. Tout juste, faut-il s’armer d’un peu de patience pour se plonger dans un univers dense et bavard. Heureusement que l’écriture suit, sans quoi l’on frôlait la catastrophe.Sur le terrain du gameplay, Square Enix n’assume qu’à moitié l’orientation purement action, avec un entre-deux difficile à caser dans un registre. Parfois accessible, parfois technique, parfois pénible, parfois brouillon, Final Fantasy XVI en vient à alléger copieusement la partie RPG. Jusqu’à faire naître une interrogation légitime : que lui reste-t-il de Final Fantasy au fond, sinon l’héritage d’un nom qui évoque de grandes choses ?