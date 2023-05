Gameblog 10/10

BetaTesteur 9,9/10

JV 19/20

Gamergen 19/20

ActuGaming 9,5/10

Millenuim 95%

GAC 9/10

Numerama 9/10

GameWave 18/10

LCDG 4,5/5

Gamekult 9/10

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est bel et bien la masterclass que l’on attendait. Un jeu d'une générosité incroyable qui enterre, une fois encore, toute la concurrence. Souvent copiée, jamais égalée, la formule de Breath of the Wild est ici améliorée par des nouveautés qui offrent encore plus de liberté au joueur. Rare sont les jeux capables de stimuler et captiver autant et ce, des dizaines et des dizaines d'heures durant. Hyrule est superbe et recèle plus que jamais de très nombreux secrets que même les fans les plus hardcore se régaleront de découvrir. Souvent épique, constamment fascinant, Tears of the Kingdom risque toutefois de diviser sur quelques points. Les joueurs les plus intransigeants pourront notamment lui reprocher de ne pas assez en faire pour se démarquer du jeu précédent. Mais à quoi bon lorsque l'on a déjà atteint des sommets et que l’on vole littéralement au-dessus du monde ?Pour conclure le tout, je peux vous dire que c’est un réel plaisir de pouvoir réexplorer Hyrule de cette nouvelle façon, ayant l’impression de voir des endroits familiers mais qui, par le cataclysme, ont totalement changé. Découvrir de nouveaux mystères et résoudre de nouveaux puzzles dans ce jeu en monde ouvert qui est, en fait, un gigantesque puzzle à lui seul est vraiment très plaisant.The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est, pour la première fois dans toute la franchise, une suite directe d’un autre jeu et il sait clairement s’appuyer sur son prédécesseur avec brio. Vous n’avez qu’une quinzaine de minutes devant vous? Allez récolter quelques ingrédients et quelques minerais qui pourraient vous être utiles en relaxant. Vous avez quelques heures à tuer? Pourquoi ne pas aller investiguer les îles flottantes, les fonds abyssaux ou vous frotter contre un boss dans l’un des donjons?Là est le plus grand charme de ce jeu : la possibilité de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez et de la façon dont vous en avez envie. Certes, il y a encore les foutues armes qui brisent mais Amalgame vient vous offrir une nouvelle façon de revisiter les combats de façon rapide et unique. La seule réelle lacune, à mes yeux, est le fait que j’aurais aimé que les donjons soient plus gros que ce qui est proposé.Vous vous souvenez quand je mentionnais que The Legend of Zelda: Breath of the Wild était un excellent RPG mais un mauvais Zelda? Eh bien voilà que Tears of the Kingdom risque de ravir ses fans, autant ceux qui avaient adoré le prédécesseur que ceux qui n’ont pas été comblés à 100%!The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est un nouveau chef d’oeuvre qui fait passer Breath of the Wild, un des meilleurs jeux de tous les temps, pour un brouillon. En suivant les traces de son prédécesseur, il n’est plus une “révolution” certes, mais il parfait l’expérience du joueur dans une dimension épique qui n’a pas de pareil. La sensation de liberté, l’impression de vivre sa propre aventure sans contrainte, ce sont les grandes forces d’un jeu à la durée de vie absolument exceptionnelle. Tears of the Kingdom se découvre au fil du temps, petit à petit, à tel point qu’il aura encore des choses à nous révéler pendant des années. C’est un bijou d’une pureté absolue et définitivement, l’aventure avec un grand A.Un sentiment étrange, chaleureux et empli de nostalgie nous submerge lorsque nous foulons de nouveau aux pieds les terres d’Hyrule. Qui n’a jamais rêvé de retourner dans Ocarina of Time et voir ce que le royaume est devenu ? C’est en quelque sorte ce que nous propose Nintendo avec Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. La société a corrigé le tir, a compris ce que les fans voulaient et a su innover avec un plat qui date de 6 ans déjà. Les nouvelles mécaniques sont bien pensées, l’histoire est bien ficelée et prenante, bref la magie opère dès les premières secondes, c’est un véritable chef-d’œuvre vidéoludique qui s’invite dans nos foyers. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est vertigineux, prodigieux, surprenant et spectaculaire. Sincèrement, si vous aimez l’Aventure avec un grand A, ne passez surtout pas à côté de cette merveille.Reprenant des qualités qui ont forgé sa légende en matière de monde ouvert, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nous éblouis une fois de plus avec ses nouveautés ingénieuses, sa créativité et son sens de l’émerveillement constant. Vous attendiez un grand jeu pour cette suite, vous l’avez. Hyrule gagne en profondeur et en hauteur pour un résultat époustouflant et donnant un sentiment d’immensité rarement ressenti. Si c’est votre première approche avec le monde ouvert façon Zelda, l’éblouissement sera totale et pour ceux qui ont déjà parcouru Breath of the Wild de fond en combe, on se situera entre la nostalgie et l’admiration face un tel renouvellement même s’il faut avouer que certains éléments pourront sonner comme une redite. N’ayons pas peur des mots, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom s’impose comme le prétendant principal pour le titre de jeu de l’année 2023.Ils l'ont fait ! Six ans après le coup de pied dans la fourmilière qu'était Breath of the Wild, Nintendo remet le couvert pour un second service qui va finir de creuser l'écart avec la concurrence en matière d'open-world. S'il reste de nombreuses voies d'amélioration et qu'il y a même quelques petites déceptions le long du chemin, nous sommes bel et bien en présence d'un titre exceptionnel, fort de qualités ludiques indéniables et d'une liberté d'exploration totale, encore beaucoup trop rare en 2023. Un chef d’œuvre, tout simplement !En terminant, le meilleur résumé que je peux faire de mon expérience avec The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, c’est le suivant. On n’a pas l’effet de surprise de découvrir un tout nouveau Zelda révolutionnaire comme ce fût le cas avec Breath of the Wild. Le jeu était initialement planifié comme un DLC avec de prendre tellement d’ampleur jusqu’à devenir une suite et ça paraît.J’ai eu le même sentiment en comparant God of War ( 2018 ) avec sa suite parue l’an dernier. À mon avis, ce n’est pas du tout une mauvaise chose. C’est plus de ce qu’on a aimé du premier avec assez de nouveautés pour accrocher encore le joueur et une meilleure histoire. Bref, c’est assurément un titre que je recommande fortement pour ceux qui ont aimé le premier.On commence The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom la tête dans les nuages et, à vrai dire, on ne les quitte jamais vraiment, même quand on retrouve la terre ferme, même quand on éteint la console. Nintendo prenait un risque, en osant offrir une suite à un chef-d’œuvre ayant mis tout le monde d’accord. C’était sans compter le savoir-faire de l’entreprise, qui parvient à réinventer suffisamment sa réinvention.The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est un jeu vidéo caméléon articulé autour d’un gameplay profond (quoiqu’un peu complexe) et d’un contenu à la densité abyssale. Il est cette somme de tout ce qu’on a adoré dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, agrémenté d’évolutions qui s’intègrent avec un naturel déconcertant. Nintendo a encore tué le game, c’est aussi simple que ça.Fidèle aux attentes pour la licence, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est un opus complet et accessible à tous. Le titre révèle une liberté d'action conséquente associée à un monde ouvert gigantesque. Il est possible de se rendre n'importe où à n'importe quel moment sans qu'aucun fil directeur ne dicte votre conduite, rendant unique chaque partie.Néanmoins, cette liberté pourra faire défaut à certains joueurs en mesure de rapidement se perdre sans la connaissance des mécaniques de bases de la série, qu'il s'agisse de la recherche d'items, d'armures ou simplement du chemin à suivre.Finalement, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom n'est pas parfait, mais reste le titre que vous ne regretterez pas d'obtenir cette année, tant pour sa direction artistique que sa liberté de conception. Plus fluide et intuitif que son prédécesseur, les nombreuses nouveautés, tant sur le gameplay que sur le bestiaire, sont les bienvenues.Tears of The Kingdom représente tout ce que chaque joueur pouvait espérer d'une suite de Breath of The Wild, et bien plus encore. Les nouveaux pouvoirs ouvrent un champ des possibles tout simplement inédit dans jeu Zelda, et par extension dans le jeu vidéo dans son ensemble. Il y a trois zones entières à découvrir de A à Z, des tonnes de contenus annexes, des villages et des relais qui donnent une véritable sensation de vie, le tout avec l'assurance de savoir que l'on peut tout explorer, tout faire, selon ses propres termes, sans être véritablement obligé de se conformer à des lois implicites. Breath of The Wild était le souffle d'air frais nécessaire dans le genre du monde ouvert, Tears of The Kingdom sera le souffle d'extinction de ce genre qui se repose un peu trop sur ses acquis dans son ensemble ; face à une telle sensation de liberté à la fois dans l'exploration et le gameplay, on ne peut que s'incliner, tout en restant au fait d'une chose : cela ne plaira pas forcément à tout le monde. Mais ceux qui aimeront, adoreront, car peu de jeux ont jusqu'ici atteint une telle subtilité, une telle maîtrise.