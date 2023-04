Par le développeur deetDans votre exploration, vous emporterez un appareil nommé l’Adjoint. Celui-ci vous servira d’interface pour interagir avec les nombreux dispositifs trouvés dans les royaumes de Firmament. En utilisant l’Adjoint pour résoudre les énigmes sur votre route, vous vous rapprocherez peu à peu des secrets que recèle cet endroit.Vous ne serez pas entièrement seul dans Firmament. En plus de l’Adjoint, vous aurez la compagnie d’une mystérieuse apparition, qui a sa propre histoire à vous confier. Tout en explorant, vous découvrirez trois royaumes, chacun possédant ses propres secrets et mystères à révéler. À quoi servent les royaumes? Pouvez-vous faire confiance à l’esprit qui vous accompagne ?Les royaumes de Firmament sont-ils abandonnés ? Que sont ces gigantesques machines insolites éparpillées dans le monde? À quoi servent-elles ? Quel est votre rôle dans ce mystère ?

posted the 04/17/2023 at 05:55 PM by nicolasgourry