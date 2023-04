Éditeur : Bithell Games

Développeur : Bithell Games

Genre : Narratif

Disponible sur PC/Switch

Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Coréen / Chinois.

Dans la nouvelle Grille, oubliée par son créateur et condamnée à évoluer seule sans l'intervention d'un Concepteur, un crime sans précédent a été commis. Le Dépôt se dresse au cœur de cette société. Une intrusion a eu lieu, et c'est tout l'avenir de cette Grille qui est en jeu.TRON : Identity est une aventure sous forme de roman visuel qui suit Query, un programme détective chargé de découvrir ce qui a été volé, et par qui. Projeté dans un monde aux fondations instables, empli de connaissances gardées secrètes, il vous revient d'interroger les suspects et de sonder ce qui vous entoure pour découvrir la vérité.Vos décisions influenceront directement l'histoire et mèneront à une multitude de résultats possibles, bons comme mauvais. Tout dépend de ce que vous choisirez de dire. Vous interagirez avec des personnages intrigants et déciderez si vous souhaitez vous allier à eux, les repousser ou même les désintégrer. Quel que soit votre choix, vous devrez récupérer leurs souvenirs perdus dans votre quête de réponses et défragmenter les Disques d'identité pour vous frayer un chemin vers la vérité.