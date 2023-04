Metal Gear Solid (ou MGS) est une série qui a marqué de son empreinte l'histoire du jeu vidéo. En 2005 est sorti le Remake du premier épisode, intitulé "The Twin Snakes". Un jeu plébiscité à sa sortie par la presse, mais que beaucoup de fans préfèrent quant à eux oublier. Et c'est dans cette seconde catégorie que je me trouve.Voyons ensemble pourquoi je trouve que Metal Gear Solid The Twin Snakes, sorti en exclusivité sur Gamecube, passe complètement à côté de son sujet.