GAC 10/10

JDG 10/10

GameWave 17/20

JVC 16/20

En conclusion, je dirais que Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon n’a pas seulement un énorme charme visuel, mais aussi une jouabilité géniale qui est très unique. Outre, quelques dizaines de minutes d’intro un peu lentes, j’ai vraiment adoré mon aventure dans la forêt d’Avalon. C’est un dérivé de la série principale très original qui fonctionne parfaitement et qui amène un renouveau bien exécuté. En plus, ça peut aussi facilement être un point d’entrée à l’ensemble de l’œuvre. Vous aviez peut-être, comme moi, l’impression que ce serait une petite aventure séparée de moindre envergure, mais c’est loin d’être le cas. C’est un excellent jeu qui mérite votre pleine attention.Je n’ai pas donné de 10/10 à un jeu vidéo depuis très longtemps et celui-ci le mérite sans équivoque. Même après deux semaines en ma possession, je n’ai pas envie de le déposer. Je pense que ça va être une des grandes surprises de 2023 et les amateurs d’Okami devraient être aux premières loges de ce jeu.Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon s'impose comme un immanquable de la Switch. Tout est maîtrisé à la perfection pour un véritable sans-faute. On se laisse facilement happer par cette histoire magique et fantastique qui comblera fans de la première heure comme nouveaux venus. PlatinumGames réalise un tour de force avec ce spin-off qui arrive même à surclasser la licence originale. L'industrie du jeu vidéo mérite plus de surprises comme celle-ci.Avec un démarrage tout en douceur, la force de Bayonetta Origins réside grandement dans son histoire tout aussi prenante que captivante, à condition de s'imposer une certaine rigueur de progression. Une fois familiarisé à l'environnement atypique, aux combats qui demandent une certaine synchronisation et à l'évolution personnelle de notre adolescente en quête de maturité, Bayonnetta Origin offre une expérience qui ne vous laissera pas de marbre. En prime, nous saluons l'association scénaristique et musicale qui propose un ensemble entraînant.La difficulté du titre reste à l'appréciation de chacun et ne se corse réellement que lors des derniers chapitres. Toutefois, pour les moins téméraires ou simplement amoureux de la narration et souhaitant une évolution aussi douce qu'adaptée, le titre propose des alternatives en mesure de simplifier l'aventure.Finalement, il n'est pas obligatoire d'avoir joué aux anciens opus de Bayonnetta pour apprécier le jeu, bien que de nombreux clins d'œil semblent être présents tout au long de l'épopée de Cereza.Avec Bayonetta Origins, Platinum Games sort de sa zone de confort pour proposer une expérience plus posée, et c'est réussi. Grâce à sa sublime direction artistique colorée, la première aventure de Cereza s'inspire des livres de contes pour offrir un rendu visuel qui conserve son charme jusqu'au bout. Manette en main, le titre reprend des éléments de Bayonetta 3 en nous faisant contrôler deux personnages simultanément pour une approche aussi originale que déroutante au premier abord. Finalement, c'est surtout par sa progression bien rythmée que l'expérience captive le joueur, alternant combats et énigmes avec une grande fluidité, même si on a tendance à voir la structure se répéter en fin de jeu. Pour toutes ces raisons, Bayonetta Origins est une aventure aussi sympathique que charmante qui s'offre une place de choix parmi les exclusivités de la Nintendo Switch.