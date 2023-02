Éditeur : PID Games

Développeur : Hello Penguin Team

Genre : Metroidvania

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 14 Mars 2023

Langues : Allemand / Anglais / Espagnol / Français / Chinois / Portugais / Japonais.

Bienvenue au royaume de Haricot.Il y a des années de cela, la terre s'est envolée vers les cieux et a formé un mystérieux ensemble d'îles flottantes où l'Église d'Aloe, avide de pouvoir, règne d'une main de fer.C'est là qu'intervient Vernal, une jeune femme déterminée à retrouver son père, qu'elle a depuis longtemps perdu de vue. Avec l'aide de prouesses martiales hors du commun et d'un automate amnésique du nom de Chervil, elle devra tracer son chemin sur cette terre mystérieuse pour tenter de satisfaire sa soif de vengeance et de vérité.