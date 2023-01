Éditeur : Mimimi Games

Développeur : Mimimi Games

Genre : Stratégie

Prévu sur PC/PS5/XSX

Date de sortie : 2023

Langues : Français / Anglais / Allemand / Italien / Espagnol / Coréen / Russe / Chinois / Japonais / Polonais.

Par le développeur deUne version alternative de l'âge d'or de la piraterie.La malédiction des Âmes Perdues hante un mystérieux chapelet d'îles surnommé les Caraïbes Perdues et tombé sous le joug des impitoyables forces de l'Inquisition. Ces soldats fanatiques honnissent tout ce qui a trait au surnaturel et pourchassent sans relâche les pirates maudits tels que vous, à l'aide d'un feu sacré capable de consumer les âmes.Embarquez dans un voyage épique avec la pirate maudite Afia, et retrouvez les légendaires Perles Noires qui lui permettront de ramener à la vie un équipage de têtes brûlées qui la secondera dans sa quête.Chacun des huit membres de l'équipage peut être contrôlé par le joueur et dispose d'une personnalité bien marquée, ainsi que de pouvoirs surnaturels uniques. Propulsez vos alliés ou vos ennemis avec le canon magique de Gaëlle, utilisez l'ancre des âmes de M. Mercury pour ouvrir un portail vers une autre dimension, ou traversez l'espace-temps en une fraction de seconde avec Afia, afin d'embrocher vos adversaires avant qu'ils puissent comprendre ce qui leur arrive.