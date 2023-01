Éditeur : No More Robots

Développeur : Mopeful Games

Genre : FPS

Prévu sur PC

Prévu sur PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 2 Février 2023

Langues : Français / Anglais / Allemand / Chinois / Russe / Espagnol.

Agent 1373 ! On a un 10-31, « Crime contre la mode », et tous les membres de la Fashion Police sont mobilisés ! Alors prenez votre Ceinture de justice et votre machine à coudre Sur/Contre-mesure, justice envers la mode doit être rendue !