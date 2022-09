Éditeur : Playwing

Développeur : Playwing

Genre : Action

Disponible sur PC/XSX/XOne

Prévu sur PS5/PS4

Date de sortie : 26 Septembre 2022

Century : Age of Ashes est prêt à déchaîner sa fureur sur PlayStation !

PS4 & PS5 - 26 septembre 2022

C'est un free-to-play (donc "gratuit") en ligne.Choisissez votre dragon, plongez dans l’arène et affrontez les Dragoneers du monde entier dans des batailles aériennes intenses et grisantes. Embrasez vos ennemis et dominez les cieux !