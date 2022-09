Dans la veine du premier Metal Gear Solid.Yucatan, Mexique - 07 juin 2063. Une cellule du groupe révolutionnaire "Los Desplazados", dont leur chef Gloria, a disparu lors d'opérations autour du site de la centrale électrique perpétuelle de Chicxulub.Tenoch Kaan, une rebelle Desplazados et agent réformé du groupe ténébreux CIMACORP, est déployée pour retrouver Gloria et son équipe. Équipé des dernières améliorations biotechnologiques, la mission de Kaan est de retrouver le Desplazados disparu sans alerter CIMACORP de sa présence.

posted the 09/07/2022 at 02:20 PM by nicolasgourry