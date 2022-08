Éditeur : Freedom Games

Développeur : Halberd Studios

Genre : Metroidvania

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : 10 Octobre 2022 (PC)

Q1 2023 (Switch)

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Chinois / Japonais / Espagnol / Coréen.

Voilà maintenant 9 ans que le monde fut plongé dans de profondes ténèbres, dérobant les couleurs de tous les objets et les êtres vivants. Formant jadis une civilisation prospère, les habitants ont oublié la chaleur du soleil, la joie du rire et les promesses d’un avenir radieux.Nombreuses sont les âmes courageuses à s’être aventurées dans les profondeurs corrompues du Château de Talos, un orphelinat depuis longtemps abandonné où apparut la malédiction. Mais n’y trouvant que l’échec, les habitants perdirent peu à peu espoir. Sauf pour l’une d’entre eux.Armée de sa hallebarde et de son culot, rien n’est plus clair dans l’esprit d’Europa que sa mission : pénétrer dans le château, trouver la source des ténèbres et rendre ses couleurs au monde avant qu’il ne soit trop tard.