Éditeur : Assemble Entertainment

Développeur : Tiny Roar

Genre : Action/Aventure

Disponible sur PC/Switch

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

2022 (PS5/PS4/XSX/XOne)

Langues : Français / Anglais / Allemand / Portugais / Coréen / Japonais / Chinois / Russe.

Incarnez Reid, la jeune héroïne naufragée sur l'étrange monde de XEL. Reid a tout oublié de sa vie d'avant, et ce sera à vous de l'aider à lever le voile sur son passé et son lien avec XEL. Brandissez épée et bouclier pour explorer les mystères de XEL à travers des donjons, regorgeant de dangers et d'énigmes complexes. Tout au long de cette aventure, vous rencontrerez de nouveaux alliés et ennemis, apprendrez de nouvelles compétences, trouverez de nouveaux gadgets et obtiendrez le pouvoir de naviguer dans le temps et l'espace. Pour chaque mystère que Reid rencontre sur XEL, elle découvre sans cesse de nouveaux dangers. Parviendra-t-elle à briser ce cycle ? Et à quel prix ?