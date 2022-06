Éditeur : Humble Games

Développeur : Jacob Dzwinel

Genre : Action

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 23 Aout 2022

Langues : Français / Anglais / Allemand / Japonais / Chinois / Espagnol / Polonais / Russe

Vous êtes Babyface, un ancien membre de la pègre ramené dans « la vie » par un mystérieux drone. Votre mission relève de l'impossible : combattre des ennemis pour empêcher une prise de pouvoir criminelle sur la ville avant le lever du soleil.Livrez-vous à des bagarres brutales et frénétiques, en utilisant l'environnement et des techniques de combat de rue. Améliorez vos capacités pour neutraliser tous les imbéciles, hommes de main et seigneurs du crime qui vous attaquent sans cesse.