Éditeur : Thomas Happ Games

Développeur : Ska Studios

Genre : A-RPG 2D / Soul-like

Disponible sur PC/PS5/PS4

Langues : Anglais / Français / Italien / Allemand / Espagnol / Portugais.

Salt and Sacrifice est la suite sprirituelle du plateforme RPG d'action hardcore Salt and Sanctuary Un royaume autrefois paisible a été plongé dans la tourmente par l'invasion des mages, l'incarnation sans merci du chaos élémentaire. Une armée de condamnés appelés « inquisiteurs marqués » (Marked Inquisitors) est mobilisée une fois de plus pour faire face au danger mortel de la magie. Un secret mortel menace d'anéantir un empire ancestral.En tant qu'inquisiteur marqué (Marked Inquisitor), aventurez-vous dans les territoires inexplorés de l'ouest pour accomplir votre devoir : pourchasser, traquer et anéantir les mages qui infestent le monde.Vous avez été enrôlé de force dans l'inquisition, mais vous devrez prendre vos propres décisions.