Par le développeur deIncarnez un ouvrier en fuite, échoué sur une station sans foi ni loi située aux confins d'une société interstellaire. Explorez la station, choisissez vos amis, fuyez votre passé et changez votre avenir dans ce jeu inspiré des JdR plateau.

Éditeur : Fellow Traveller Développeur : Jump Over The Age Genre : Narratif/RPG Disponible sur PC/XSX/XOne/Switch Langue : Anglais

Like

Who likes this ?

posted the 05/05/2022 at 05:20 PM by nicolasgourry