Rejoignez Flynn à Rosantica, une île splendide qui fut autrefois ravagée par une terrible guerre, ainsi que par la présence oppressante de l'Infection, jusqu'à ce que celle-ci soit bannie. Mais aujourd'hui, l'Infection revient peu à peu à Rosantica, menaçant la paix et la liberté. Accompagné de sa protectrice mystique, dont il va devoir récupérer les esprits gardiens dérobés, Flynn aura fort à faire face à l'Infection et au redoutable adversaire qui la contrôle. La Pourpre du jeune homme sera-t-elle suffisante pour mettre un terme à la terreur ?

posted the 03/18/2022 at 06:15 PM by nicolasgourry