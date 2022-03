Millenium 90%

JVLive 18/20

ActuGaming 8/10

JVFrance 8/10

IGNFrance 8/10

JVFR 8/10

Gameblog 8/10

Gamekult 8/10

Gran Turismo 7 réussit la prouesse de proposer un jeu destiné à tout un chacun et pourrait bien signer le renouveau tant recherché de la licence. Même s'il reste perfectible, notamment au niveau des collisions et de la gestion des dégâts, il parvient à fournir du plaisir à tous, quel que soit le niveau de conduite. Il suinte la passion du sport automobile et rend magnifiquement hommage à son histoire avec des visuels époustouflants, en dehors des courses, où réel et virtuel ne font plus qu'un. La météo dynamique et la représentation du ciel sont une réussite. On ne peut pas en dire autant de l'IA qui aurait bien besoin que GT Sophy rejoigne le soft, mais le titre est particulièrement immersif, notamment grâce à la vue cockpit et à la très bonne exploitation de la DualSense sur PS5. Sans doute une nouvelle référence. Le jeu offre en tout cas de nombreuses heures de divertissement où, quelles que soient vos préférences (courses, réglages, collection, missions originales, photos, tuning...), vous pourrez trouver de quoi vous accomplir, y compris sur le plan compétitif avec la volonté de créer une véritable communauté.Que l’attente fut longue, mais quel plaisir de retrouver la licence à ce niveau. Gran Turismo 7 nous offre un menu absolument gargantuesque faisant rimer compétition avec passion. Si cet opus traîne encore certaines tares vieilles de 25 ans (collisions, dégâts), elle renoue avec son glorieux passé de par ses sensations de jeu grisantes, des graphismes bluffants et un contenu pléthorique qui promet une durée de vie incomparable. Un opus qui ravira sûrement autant les passionnés de la première heure que les néophytes.Gran Turismo 7 n’est peut-être pas la révolution de la saga, mais reste néanmoins un excellent jeu de course avec une très bonne immersion, notamment aidé par la Dualsense, un très bon sound design, et de beaux graphismes. Le titre souffre cependant de quelques soucis, comme des décors un peu fades et redondants, et certains modes de jeu qui sont sous-exploités. On a hâte de voir ce que Polyphony Digital va nous proposer comme contenu pour Gran Turismo 7, mais aussi pour la suite de la licence avec on espère une petite révolution.Dès son lancement, Gran Tursismo 7 présente bien plus d’attrait que son prédécesseur. S’il n’échappe pas à quelques défauts liés à sa nature cross-gen, il présente malgré tout une expérience des plus authentiques, destinée à la fois aux connaisseurs ainsi qu’aux néophytes des courses automobiles. On retrouve avec joie davantage de contenu solo, tout en profitant des avancées multijoueur de Gran Turismo Sport. Réaliste, exigeant mais accessible, majoritairement beau et prenant, Gran Turismo 7 signe avec brio le grand retour de la série que l’on attendait tant. De quoi passer des dizaines d’heures sur les différents circuits à travers le monde tout en prenant un nombre incalculable de photographies. Une simulation comme on les aime, en espérant que les mises à jour soient abondantes et de qualité afin de faire de ce Gran Turismo 7 un ténor du genre.Gran Turismo 7 constitue une synthèse entre la formule classique et la nouvelle orientation multijoueur prise par Gran Turismo Sport. Ceux qui attendaient une révolution en seront pour leur frais, la série traînant toujours des défauts de longue date (IA perfectible, absence de dégâts et manque de vie sur la piste). Les autres sauront savourer cet opus comme un retour aux sources après une si longue attente. Plus de 20 ans après, Gran Turismo reste toujours ce « simarcade » un peu figé dans le temps, mais surtout une lettre d'amour à l'automobile et son histoire.Généreux, accessible et didactique sans compromettre l’exigence de son pilotage, Gran Turismo 7 est une excellente simulation de sport automobile sur PlayStation 5. Même si certains défauts récurrents de la série n’ont toujours pas été gommés, bravo à Polyphony Digital pour avoir reposé des bases saines pour l’une des franchises emblématiques de la PlayStation.Gran Turismo 7 est indubitablement un bon Gran Turismo, en offrant un jeu qui est plus une ode à l’automobile qu’un pur titre de course de voitures fait pour séduire les simracers. Le jeu est doté d’une conduite tout à fait satisfaisante, mais qui reste loin des simulations les plus pointues du marché comme Assetto Corsa par exemple. La force de GT7 c’est qu’il mise sur bien plus de facettes que le simple pilotage. Polyphony Digital fait appel au côté collectionneur via plusieurs mécanismes qui récompensent la constitution d’un garage de folie, mais aussi à l’aspect encyclopédique et au côté artistique qui peut se dégager d’une belle voiture. Les bolides sont modélisés à la perfection et le jeu offre moult options pour mettre les bolides en valeur. Ceci dit, le titre comporte aussi des défauts, avec ce bruit de crissements de pneus caricatural par exemple. Mais ce qui nous préoccupe le plus, c’est finalement la difficulté à gagner des crédits, avec des courses peu rémunératrices, des voitures qu’il est impossible de vendre, et d’un autre côté, ce petit onglet qui nous propose d’aller acheter des crédits sur le PS Store. Après 35-40h de jeu, on se trouve aussi un peu à court de contenu, et on espère que Yamauchi-san enrichira ce GT7 via les mises à jour à l’image de ce qui a été fait sur GT Sport.Kazunori Yamauchi voulait que ce nouveau Gran Turismo soit à la fois un retour aux sources et résolument tourné vers l'avant (entre tradition et modernité, en quelque sorte), une ode à l'automobile capable de séduire toutes les générations de joueurs et joueuses. À voir ce septième épisode aujourd'hui, la volonté du sensei semble avoir été concrétisée. Centrée autour d'un café à l'ambiance feutrée, la campagne solo s'apparente à un véritable voyage qui titillera les collectionneurs et collectionneuses tout en dévoilant peu à peu toutes les richesses du jeu. Il pourra sembler un peu long au démarrage et son atmosphère cosy, complètement à contre-courant des productions actuelles, ne séduira peut-être pas tout le monde, mais Gran Turismo 7 révèle mieux que jamais sa passion sans borne pour l'automobile. Tenu par une réalisation solide avec une gestion de la luminosité incroyable, il dévoile un pilotage absolument délectable grâce notamment à l'apport de la manette DualSense. Avec sa météo et son cycle / jour nuit dynamique, et une I.A. enfin capable de donner vie à des courses tendues, GT7 n'en finit plus de nous donner envie de plonger sur ses pistes. Son multi, hérité de l'expérience GT Sport, sait nous captiver et prolonger un solo déjà passionnant et bien plus riche qu'il n'y paraît de prime abord. Bref, malgré quelques regrets (petits soucis graphiques, nombre de circuits pas si dingue…), on peut l'écrire sans détour : oui, le patron est de retour.