Dans la veine de la licence Pokemon.Vous devrez affronter des boss redoutables, des hordes sauvages de Coromon et d’autres dresseurs à la recherche de nouveaux défis.Un système de combat basé sur l'endurance vous oblige à sélectionner vos compétences de manière réfléchie. Appliquez des effets, affectez l'endurance de votre adversaire et infligez des dégâts à l’aide d’un arsenal de compétences pour remporter la victoire.Après un peu d’entraînement, mettez vos amis au défi pour découvrir qui sera le meilleur !

posted the 01/22/2022 at 02:30 PM by nicolasgourry