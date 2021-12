Éditeur : Yacht Club Games

Développeur : VINE / Yacht Club Games

Genre : Réflexion

Disponible sur PC/PS4/XOne/Switch

Rejoignez votre mystérieux guide, Puzzle Knight, et déblayez vos ennemis à la pelle, découvrez de nouveaux équipements et affrontez un mélange de boss familiers et inédits. Explorez une histoire riche en rebondissements, lancez-vous dans des quêtes avec vos héros favoris et défiez même vos amis dans des affrontements intenses en tête à tête avec Shovel Knight Pocket Dungeon !