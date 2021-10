Éditeur : AOE Plus

Développeur : DreamSmith Studio

Genre : Plateforme/Réflexion

Disponible sur PC

Prévu sur Switch

Date de sortie : 2 Décembre 2021

Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Portugais / Français / Allemand / Italien / Russe / Chinois / Coréen.

Simple robot ignorant tout du monde qui l'entoure, Mono débute son aventure avec pour seules armes son ingéniosité et ses réflexes. Au fur et à mesure de sa progression dans ce vaste monde aux décors d'apocalypse, les joueurs pourront améliorer Mono avec des capacités uniques qui l'aideront dans son périple : un bras magnétique et un bras de téléportation qui lui permettront de déjouer de manière créative les énigmes qui se présenteront à lui. Collectez divers documents et surmontez de nombreux obstacles afin de découvrir le destin final de l'humanité.