Éditeur : Snowman

Développeur : The Game Band

Genre : Aventure/Casse-tête

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : 4 Novembre 2021

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Arabe / Néerlandais / Japonais / Coréen / Norvégien / Polonais / Portugais / Russe / Chinois / Suédois.

Where Cards Fall est une tranche de vie dans laquelle vous construisez des châteaux de cartes pour ramener des souvenirs d'enfance à la vie. Créez des passages à travers des casse-têtes spatiaux oniriques pour naviguer à travers les insécurités et les émotions du collège et au-delà.