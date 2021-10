Semaine 38 : du 20/09/2021 au 25/09/2021

TOUS



1) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) / +1

2) Dragon Ball Z : Kakarot + A New Power Awakens Set (Switch) / Nouveau

3) Animal Crossing : New Horizons (Switch) / Retour

4) Lost Judgment (PS5) / Nouveau

5) Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch) / Retour

S.E.L.L.

Lost JudgmentDeathloopReturnalNBA 2K22Lost JudgmentAssassin's Creed ValhallaAssassin's Creed ValhallaLost JudgmentTales Of AriseNBA 2K22GTA V : Édition PremiumWorld War Z : AftermathMario Kart 8 DeluxeDragon Ball Z : Kakarot + A New Power Awakens SetAnimal Crossing : New HorizonsMicrosoft Flight SimulatorLes Sims 4 : Édition StandardLes Sims 4 : Vie à la CampagneLe dématérialisé n'est pas pris en compte.