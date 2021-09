Éditeur : Apogee Entertainment

Développeur :Trigger Happy Interactive

Genre : FPS

prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 2022

Langue : Anglais.

Inspiré par des licences comme Doom, Duke Nukem ou encore Quake dans un univers cyberpunk.Vous incarnez Johnny Turbo mi-métal, mi-humain...Johnny retourne dans sa ville natale et trouve toute sa population possédée par Syn, une IA malhonnête, et son armée de serviteurs.Johnny entreprend la tâche impossible de détruire la plus grande IA jamais créée.