Ce jeu humoristique à l'ancienne présente une bande-son entièrement dynamique qui réagit à chacune de vos action, ce qui signifie que le héros chantera et fera toujours des blagues sur tout ce qui lui arrive.Vous incarnez un adolescent qui doit sauver une princesse.

Like

Who likes this ?

posted the 07/08/2021 at 04:35 PM by nicolasgourry