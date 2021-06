Éditeur : Thomas Happ Games

Développeur : Ska Studios

Genre : A-RPG 2D / Soul-like

Prévu sur PC/PS5/PS4

Date de sortie : Q1 2022

Langues : Anglais / Français / Italien / Allemand / Espagnol / Portugais.

Salt and Sacrifice est la suite sprirituelle du plateforme RPG d'action hardcore Salt and Sanctuary. Explorez une nouvelle ère et une nouvelle région, ainsi qu'un nouveau rôle : un Inquisiteur marqué. Un Inquisiteur marqué est un criminel condamné, mais épargné de la main de la justice en échange d'une vie de service dans une guerre sans fin contre les Mages : des créatures tordues et irrécupérables de la malice élémentaire.