Éditeur : William Chyr Studio

Développeur : William Chyr Studio

Genre : Casse-tête

Disponible sur PC/PS4/XSX/XOne/Switch

Prévu sur PS5

Date de sortie : 20 Mai 2021

-Le jeu est prévu physique (par iam8bit) pour les versions PS5/Switch-

Version PS5

4K / 60FPS / Prise en charge du contrôle haptique.

Redécouvrez la gravité et explorez un magnifique monde escherien à l'architecture impossible. La géométrie se répète à l'infini dans toutes les directions, et toute chute vous renvoie à votre point de départ. Manipulez la gravité pour changer de perspective et voir le monde sous un autre œil. Appropriez-vous les règles de cet univers et restaurez la vie et la végétation dans ce monde stérile.