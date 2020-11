Tests

Énorme succès commercial au point de pousser Sony à sécuriser le studio pour ne pas se le faire voler par « on ne sait qui »,fut et est toujours la meilleure adaptation jamais effectuée pour l’homme-araignée de Manhattan, et alors que la fin du jeu laissait présager du lourd coté casting pour un futur deuxième épisode, c’est finalement un stand-alone un peu maquillé qui débarque pour fêter le lancement de la PlayStation 5, d’ailleurs également disponible pour les joueurs PS4 afin de ne pas faire de jaloux et cela se ressent sur de nombreux aspects : le rendu graphique fait très cross-gen et si ça reste très beau (comme l’était le premier de toute façon) et que la couche de Ray Tracing fait son effet sauf si vous préférez opter pour du 60FPS bien stable, on continue de noter derrière le beau tableau de nombreuses astuces techniques déjà remarquées à l’époque, comme l’absence de cycle jour/nuit et même météorologique, ainsi qu’un travail assez moyen sur les visages (en dehors des cinématiques qui sont elles superbes).D’ailleurs, on sent très bien que le travail a débuté comme un projet PlayStation 4 et que siva sans nulle doute prouver davantage de choses avec le prochain, l’équipe ne s’est pour l’heure pas vraiment embêtée avec certaines features de la machine et c’est peu de le dire : on ne ressent absolument rien coté gâchettes adaptatives, et la reconnaissance haptique est tellement mise de coté qu’on résumera ça par de simples vibrations qui apparaissent un peu quand elles veulent. En revanche, et ça c’est quand même important, l’exploitation du SSD est clairement au rendez-vous et la promesse est parfaitement tenue : les temps de chargement ont quasiment disparu, autant pour démarrer le jeu que pour se téléporter. Deux pauvres secondes à chaque fois, au point d’ailleurs que si vous voulez avoir l’ancienne transition dans la téléportation (dans le métro)… vous devez l’activer vous-même dans les options. Options qui recèlent en passant d’aides d’accessibilité en tout genre mais cela devient une belle habitude, eta décidément ouvert une porte dans laquelle bien des jeux first-party devraient désormais s’engouffrer.Donc comme son nom l’indique, cette sorte de grosse extension va mettre en avant Miles Morales peu après les événements du premier épisode, avec comme prétexte tout trouvé un voyage de Peter Parker pour laisser notre gamin de Harlem prendre les choses en main. Changement de casting même si finalement le destin semble être identique d’une araignée à l’autre : Miles n’a plus de figure paternelle (juste sa mère), il est allié avec son pote « pro du hack » qui est au courant de son identité et il croise souvent le chemin d’une demoiselle dont il souhaite autre chose que le statut de simple amie. Routine, pour un scénario Marvel-esque pas bien surprenant malgré de petites surprises mais autant dire que l’aventure restera bien moins marquante que l’original par le simple fait que coté méchant, on est un peu dans les tréfonds du tiroir afin de garder les stars pour plus tard. Tinkerer, il est vrai que c’est assez original de miser dessus mais ça fait quand même un peu bailler après s’être tapé les Sinister Six.Pour le jeu lui-même, on va simplement dire que si vous avez fait l’épisode PS4, c’est un peu la même chose, avec néanmoins quelques différences, notamment dans le gameplay où les compétences façon anguille de Miles auront une influence sur la façon d’appréhender les combats, qui se révèlent d’ailleurs plus difficiles qu’avant sans non plus tomber dans le haut challenge. Disons qu’on meurt beaucoup plus facilement tant il est plus courant de faire des faux pas dans sa façon de gérer sa jauge électrique, importante pour s’auto-soigner mais surtout pour attaquer des ennemis lourdement équipés. C’est peut être pour cela que le jeu privilégie beaucoup plus l’approche furtive qui s’avère primordiale mais qui inversement rend le jeu beaucoup trop facile avec ce type de gameplay : on choppe les mecs discrètement et si on se fait repérer, un petit coup d’invisibilité pour se mettre ensuite en hauteur, on attend, et on recommence. De toute façon, l’IA est tellement conne que même dans une salle confinée, si un mec se retourne et que ses 5 potes ont disparu en 10 secondes, il ne se posera jamais la moindre question. Seuls les ennemis équipés d’un casque à repérage thermique compliquent la donne mais ils n’apparaîtront qu’à la fin du jeu, et dans une seule séquence.Le reste n’évolue pas non plus et c’est là que l’on ressent d’autant plus le statut d’extension. C’est toujours grisant de se balader en ville et Manhattan sous la neige apporte un peu de fraîcheur, sans mauvais jeu de mot, mais il faut avouer que l’expérience est beaucoup trop proche que ce qu’offrait le jeu de 2018, déjà un peu pointé pour son manque de variété. Hormis les balades, 90 % des missions se résumeront à des zones (extérieures ou dans une salle) à nettoyer furtivement ou à la bourrin, les 10 % restants étant contre les rares boss et des micro-énigmes vite expédiées. On notera tout de même un petit effort au sujet des annexes dont une partie se veut un chouïa plus scénarisé, mais on n’échappe pas aux collectibles à gogo qui sont juste là pour améliorer artificiellement une durée de vie très courte : j’ai terminé le jeu avec un bon 90 % au compteur en 10h tout pile, donc 12h pour expédier le reste des annexes, et du coup à la louche environ 5 heures seulement si vous vous contentez de la ligne droite (mais on ne résiste jamais à quelques à-cotés, ne serait-ce que pour débloquer les nombreux costumes). Si vous souhaitez vraiment profiter de votre achat jusqu’au bout, il y aura néanmoins un New Game Plus avec une difficulté beaucoup plus élevée et quelques compétences bonus à débloquer pour l’occasion.