Juge de pets !



L'attaque Judge dans Ultimate sur Switch

Fiche technique:

Note (Replay Score)

Screenshots:

Pub TV (Japon)

Une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'un jeu plus vieux que moi !En effet, le Game & Watchest paru au Japon le 04 Octobre 1980 soit un mois avant mon arrivée dans ce monde.Tester des jeux aussi vieux, est toujours une entreprise casse-gueule mais nous allons tout de même ranger tout affect de côté pour voir froidement, en face, si cette antiquité veut son pesant d'or.Car oui les Game & Watch, et je n'apprendrai rien à personne, sont des jouets électroniques se négociant à des sommes frôlant parfois l'indécence.Une capture d'écran ci-dessous d'un célèbre site d'enchères.Au delà de l'aspect esthétique d'une pièce électronique venue d'un autre temps, Judge n'en reste pas moins un jeu et le cinquième Game & Watch à être sorti chronologiquement.Le game-system est comme vous vous doutez hyper simple à comprendre, et augure des prémices de ce que sera le jeu de combat en versus plus tard.L'écran met en scène 2 bonhommes (Mr. Game & Watch) qui combattent à l'aide d'un maillet.Chaque personnage a un panneau au dessus de sa tête. Après un bref décompte, l'ordinateur attribue un numéro aléatoire pour chaque bonhomme.Le personnage de gauche est géré par la machine alors que celui de droite par nous-mêmes.Si vous obtenez un chiffre plus grand que le CPU appuyez sur le bouton qui permet de taper votre adversaire. Vous gagnez ainsi 3 points. Si vous échouez le CPU marque 2 points.Si c'est le CPU qui obtient le plus grand chiffre, appuyez sur le bouton pour esquiver. Vous marquez 2 points. Si vous échouez le CPU marque 3 points à son tour.Si vous êtes à égalité alors là plusieurs cas de figure s'offre à vous, c'est le premier qui tape qui marque 3 points. Si par contre, vous réussissez à esquiver alors que le score est à égalité, le CPU marquera 1 point.Voilà, c'est tout. Tout le jeu s'article autour de scénettes rappelant un peu le Jankenpon d'Alex Kidd in Miracle World, ou davantage le Jankenpon de Talmit's Adventure.Sachez que ce Game & Watch est le premier à être jouable à 2, fonctionnalité que je n'ai pas testé car j'ai autre chose à faire avec mon argent...Enfin ce personnage de Judge est connu en principe des fans de Super Smash Bros, puisqu'il apparaîtra sur GameCube comme une attaque spéciale de Mr. Game & Watch.Vous pouvez d'ailleurs consultertrès bien fait qui vous informera sur les dégâts liés aux différents chiffres.