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Maxime Chao quitte JeuxActu


Apres 22 ans en tant que co-fondateur, Maxime Chao va voguer vers de nouveaux horizons. Merci pour ces années de passion partagées avec nous !
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    idd, xynot
    posted the 08/28/2026 at 06:48 PM by suzukube
    comments (19)
    aozora78 posted the 08/28/2026 at 06:48 PM
    Tchao Maxime
    negan posted the 08/28/2026 at 06:49 PM
    Il va faire la pute chez qui ?
    suzukube posted the 08/28/2026 at 06:51 PM
    Un véritable One Man Army, je l'admire beaucoup ^^
    vyse posted the 08/28/2026 at 06:52 PM
    Il nous évitera un 21/20 au moins..qu'il revienne chez gamekyo mdr
    saram posted the 08/28/2026 at 06:53 PM
    Sérieusement, ça fonctionne encore jeuxactu ?
    idd posted the 08/28/2026 at 06:55 PM
    petite question : s'il était tout seul à tout faire ? qui reprend la suite le 1er septembre ?
    sph1x posted the 08/28/2026 at 07:06 PM
    Pareil, pour moi le gars est seul et il faisait vivre le site à lui tout seul.
    Franchement bravo à lui.
    Autant dire que c'est la fin de jeuxactus aussi
    altendorf posted the 08/28/2026 at 07:08 PM
    saram Plus vraiment, il était solo depuis quelques années.
    jaeg01 posted the 08/28/2026 at 07:35 PM
    Admirer un tel homme sandwich c'est ... fascinant ...
    suzukube posted the 08/28/2026 at 07:50 PM
    sph1x je ne sais pas trop, visiblement il y a un ou des équipes derrière mais c’est sur que ca ne sera plus pareil.

    idd je pense que le ou les nouveaux vont se présenter en septembre
    sph1x posted the 08/28/2026 at 07:51 PM
    suzukube dans la vidéo il dit qu'il était tout seul depuis 5 ans. Donc chaud de tout faire tout seul
    suzukube posted the 08/28/2026 at 07:53 PM
    sph1x ouais je sais parfaitement ce que c’est... cela dit c’est chronophage mais largement faisable de nos jours ^^ ! C’est +/- le cas de Gamekyo d’ailleurs avec shanks
    shinz0 posted the 08/28/2026 at 08:08 PM
    Chao "Mr 21/20"
    vyse posted the 08/28/2026 at 08:25 PM
    shinz0 ridicule ce mec..
    elicetheworld posted the 08/28/2026 at 08:43 PM
    C'est quand une personne part qu'on reconnaît sa valeur, ah c'est vrai que j'étais pas forcément en accord avec sa façon de communiquer, je trouvais par exemple que dans ces tests il spoiler beaucoup trop, mais sinon c'est vrai que c'est un travailleur chevronné,il étais capable de faire vivre un site à lui seul pendant plusieurs années, et ça franchement respect donc bon vent à lui et bon courage pour sa suite.
    osiris67 posted the 08/28/2026 at 08:52 PM
    J aimais bien, je le trouvais inteligent sans ses analyses, et ses test etaient pas publié a chaud (hors 21/20 de red dead)
    idd posted the 08/28/2026 at 08:53 PM
    suzukube oui possible
    sph1x honnètement je fréquentait pas trop ce site mais qund je vois la masse d'articles + les actus toute la journée + tout ce qu'il dit qu'il fait dans sa vidéo, le gars il devait avoir plus de vie, même plus de santé mentale....
    suzukube posted the 08/28/2026 at 09:10 PM
    idd En fait, quand c'est ton business, tu peux y passer 8h, 10h / jours, tant que les revenus sont là, ça va, mais avec les derniers virages, je suppose que c'est un peu comme moi : Tu commences à gérer les réseaux sociaux, Twitch, faire des vidéos Youtube (et c'est chronophage). Tu dois arbitrer pour maintenir tes finances, et si t'as commencé par passion, ça devient surtout un casse tête administratif ET financier... Je peux comprendre qu'on arrête pour trouver une activité plus "simple" et lucrative, tout en continuant à profiter du jeu vidéo uniquement comme un loisir ^^ !

    Mais ses unboxings de collectors sont pour moi les meilleurs du web français tout simplement, et j'ai toujours ressenti la passion dans ce qu'il faisait. Même sur son 21/20 sur red dead redemption II, c'est beau d'avoir une liberté totale d'écrire ce que l'on veut. Chapeau Maxime ^^ !
    victornewman posted the 08/28/2026 at 09:12 PM
    il en à lourd sur le cœur ... :'(
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