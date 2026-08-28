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Maxime Chao quitte JeuxActu
Apres 22 ans en tant que co-fondateur, Maxime Chao va voguer vers de nouveaux horizons. Merci pour ces années de passion partagées avec nous !
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idd
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xynot
posted the 08/28/2026 at 06:48 PM by
suzukube
comments (
19
)
aozora78
posted
the 08/28/2026 at 06:48 PM
Tchao Maxime
negan
posted
the 08/28/2026 at 06:49 PM
Il va faire la pute chez qui ?
suzukube
posted
the 08/28/2026 at 06:51 PM
Un véritable One Man Army, je l'admire beaucoup ^^
vyse
posted
the 08/28/2026 at 06:52 PM
Il nous évitera un 21/20 au moins..qu'il revienne chez gamekyo mdr
saram
posted
the 08/28/2026 at 06:53 PM
Sérieusement, ça fonctionne encore jeuxactu ?
idd
posted
the 08/28/2026 at 06:55 PM
petite question : s'il était tout seul à tout faire ? qui reprend la suite le 1er septembre ?
sph1x
posted
the 08/28/2026 at 07:06 PM
Pareil, pour moi le gars est seul et il faisait vivre le site à lui tout seul.
Franchement bravo à lui.
Autant dire que c'est la fin de jeuxactus aussi
altendorf
posted
the 08/28/2026 at 07:08 PM
saram
Plus vraiment, il était solo depuis quelques années.
jaeg01
posted
the 08/28/2026 at 07:35 PM
Admirer un tel homme sandwich c'est ... fascinant ...
suzukube
posted
the 08/28/2026 at 07:50 PM
sph1x
je ne sais pas trop, visiblement il y a un ou des équipes derrière mais c’est sur que ca ne sera plus pareil.
idd
je pense que le ou les nouveaux vont se présenter en septembre
sph1x
posted
the 08/28/2026 at 07:51 PM
suzukube
dans la vidéo il dit qu'il était tout seul depuis 5 ans. Donc chaud de tout faire tout seul
suzukube
posted
the 08/28/2026 at 07:53 PM
sph1x
ouais je sais parfaitement ce que c’est... cela dit c’est chronophage mais largement faisable de nos jours ^^ ! C’est +/- le cas de Gamekyo d’ailleurs avec
shanks
shinz0
posted
the 08/28/2026 at 08:08 PM
Chao "Mr 21/20"
vyse
posted
the 08/28/2026 at 08:25 PM
shinz0
ridicule ce mec..
elicetheworld
posted
the 08/28/2026 at 08:43 PM
C'est quand une personne part qu'on reconnaît sa valeur, ah c'est vrai que j'étais pas forcément en accord avec sa façon de communiquer, je trouvais par exemple que dans ces tests il spoiler beaucoup trop, mais sinon c'est vrai que c'est un travailleur chevronné,il étais capable de faire vivre un site à lui seul pendant plusieurs années, et ça franchement respect donc bon vent à lui et bon courage pour sa suite.
osiris67
posted
the 08/28/2026 at 08:52 PM
J aimais bien, je le trouvais inteligent sans ses analyses, et ses test etaient pas publié a chaud (hors 21/20 de red dead)
idd
posted
the 08/28/2026 at 08:53 PM
suzukube
oui possible
sph1x
honnètement je fréquentait pas trop ce site mais qund je vois la masse d'articles + les actus toute la journée + tout ce qu'il dit qu'il fait dans sa vidéo, le gars il devait avoir plus de vie, même plus de santé mentale....
suzukube
posted
the 08/28/2026 at 09:10 PM
idd
En fait, quand c'est ton business, tu peux y passer 8h, 10h / jours, tant que les revenus sont là, ça va, mais avec les derniers virages, je suppose que c'est un peu comme moi : Tu commences à gérer les réseaux sociaux, Twitch, faire des vidéos Youtube (et c'est chronophage). Tu dois arbitrer pour maintenir tes finances, et si t'as commencé par passion, ça devient surtout un casse tête administratif ET financier... Je peux comprendre qu'on arrête pour trouver une activité plus "simple" et lucrative, tout en continuant à profiter du jeu vidéo uniquement comme un loisir ^^ !
Mais ses unboxings de collectors sont pour moi les meilleurs du web français tout simplement, et j'ai toujours ressenti la passion dans ce qu'il faisait. Même sur
son 21/20 sur red dead redemption II
, c'est beau d'avoir une liberté totale d'écrire ce que l'on veut. Chapeau Maxime ^^ !
victornewman
posted
the 08/28/2026 at 09:12 PM
il en à lourd sur le cœur ... :'(
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Franchement bravo à lui.
Autant dire que c'est la fin de jeuxactus aussi
idd je pense que le ou les nouveaux vont se présenter en septembre
sph1x honnètement je fréquentait pas trop ce site mais qund je vois la masse d'articles + les actus toute la journée + tout ce qu'il dit qu'il fait dans sa vidéo, le gars il devait avoir plus de vie, même plus de santé mentale....
Mais ses unboxings de collectors sont pour moi les meilleurs du web français tout simplement, et j'ai toujours ressenti la passion dans ce qu'il faisait. Même sur son 21/20 sur red dead redemption II, c'est beau d'avoir une liberté totale d'écrire ce que l'on veut. Chapeau Maxime ^^ !