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adamjensen
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Metroid Prime Origins (Fan Game)



Metroid Prime Origins, est un Fan Game sur PC qui recrée Metroid Prime (2002) en 2D side-scrolling pixel art.
Le jeu conserve l’exploration, les upgrades, les boss et le système de scan.
Développé en environ 3 ans par Lv.4 Games, il utilise un style "fake-bit", des sprites et une bande-son originale, sans IA générative, et un lore réécrit.
Avec des contrôles modernes (visée libre, souris, manette, sauvegarde auto).
C’est une adaptation complète.
Une façon originale de revisiter l’aventure de Prime sous un angle totalement différent.

Le jeu est disponible via le lien ci-dessous :

https://drive.google.com/file/d/1MHlFPjjDchmn6Rt42q-DHNi2KRmpI2SM/view
https://drive.google.com/file/d/1MHlFPjjDchmn6Rt42q-DHNi2KRmpI2SM/view
    tags : samus samus aran metroid origins metroid prime aran prime fan game metroid prime origins metroid prime 1 metroid prime origins fan game
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    posted the 08/12/2026 at 07:50 PM by adamjensen
    comments (3)
    burningcrimson posted the 08/12/2026 at 08:20 PM
    Beau boulot
    oreillesal posted the 08/13/2026 at 01:19 PM
    J'imagine que c'est un travail remarquable, mais je n'aime pas le rendu.
    Entre la NES et la SNES, ça a le cul entre deux chaises.
    bourbon posted the 08/13/2026 at 05:07 PM
    Ça m'a l'air sympa
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