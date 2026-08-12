Metroid Prime Origins, est un Fan Game sur PC qui recrée Metroid Prime (2002) en 2D side-scrolling pixel art.
Le jeu conserve l’exploration, les upgrades, les boss et le système de scan.
Développé en environ 3 ans par Lv.4 Games, il utilise un style "fake-bit", des sprites et une bande-son originale, sans IA générative, et un lore réécrit.
Avec des contrôles modernes (visée libre, souris, manette, sauvegarde auto).
C’est une adaptation complète.
Une façon originale de revisiter l’aventure de Prime sous un angle totalement différent.
Entre la NES et la SNES, ça a le cul entre deux chaises.