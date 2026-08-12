Juste pour avoir un titre pertinent
par rapport à l'article !
Car oui, le fait important de ce top FR est la rentrée fracassante du remake d'Halo
en première position
! XBox a probablement eu raison de le sortir sur PS5
!
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posted the 08/12/2026 at 12:26 PM by djfab
Oui je peux comprendre
En ce qui concerne le fait d'avoir raison de faire du multiplateforme sur un remake que tu sors l'été soit , Halo 7 devrait lui rester exclusif si on se fie à la nouvelle direction de Xbox
Et les platines qui vont avec
Vous voulez tous mais rien partager en vrai?
Imaginez s'ils se sortaient les doigts pour faire un nouveau Halo vraiment ambitieux. Ca ferait un énorme carton comme à la grande époque.
Cette licence reste incroyablement fun, en terme d'univers, de gameplay bac à sable, de bestiaire, d'armes, etc. Une aura unique. Ca reste dans le top 3 des licences xbox.
Quand je vois que Halo infinite est sorti il y a presque 5 ans et qu'on doit se contenter d'un remake d'un remaster déjà lui même issu d'un remaster.
Quelle blague cette génération.
J'ai relancé Infinite d'ailleurs, et même s'il était loin d'être parfait, son gameplay (au grappin) et ses gunfights était vraiment très fun. Il y avait une bonne base à consolider pour l'avenir de la licence, en gommant la répétitivité lié au choix d'en faire un open world.