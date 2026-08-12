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[Charts France] Halo est premier !
Juste pour avoir un titre pertinent par rapport à l'article !

Car oui, le fait important de ce top FR est la rentrée fracassante du remake d'Halo en première position ! XBox a probablement eu raison de le sortir sur PS5 !

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    tynokarts, ouken
    posted the 08/12/2026 at 12:26 PM by djfab
    comments (9)
    kikoo31 posted the 08/12/2026 at 12:46 PM

    Oui je peux comprendre
    skuldleif posted the 08/12/2026 at 12:50 PM
    J'ai vraiment bien aimé retrouver halo , même les missions bonus décriés le fun comme on l'aime dans un JV , vivement halo 7

    En ce qui concerne le fait d'avoir raison de faire du multiplateforme sur un remake que tu sors l'été soit , Halo 7 devrait lui rester exclusif si on se fie à la nouvelle direction de Xbox
    perse9 posted the 08/12/2026 at 12:55 PM
    EN même temps...
    bladagun posted the 08/12/2026 at 01:55 PM
    Merci aux filles qu'ont pas de shampoing
    tynokarts posted the 08/12/2026 at 01:59 PM
    On attend la trilogie sur Ps5.

    Et les platines qui vont avec
    cyr posted the 08/12/2026 at 02:15 PM
    Donc les exclu xbox faut les faire sur ps5 et les exclu PlayStation fait les faires sur ps5.

    Vous voulez tous mais rien partager en vrai?
    ouken posted the 08/12/2026 at 02:50 PM
    Tuerie graphique !! Ya des mods sur pc ces une grosse gifle !! Perso je le retourne pure claque
    ricky posted the 08/12/2026 at 04:01 PM
    Pourquoi Splatoon et Halo sont numero 1 tous les 2, il n'y a pas de 4eme dans le top mais un 2eme, 3eme et 5eme ?
    zybear posted the 08/12/2026 at 04:13 PM
    1er avec un jeu remasterisé/remaké jusqu'à la moelle.

    Imaginez s'ils se sortaient les doigts pour faire un nouveau Halo vraiment ambitieux. Ca ferait un énorme carton comme à la grande époque.


    Cette licence reste incroyablement fun, en terme d'univers, de gameplay bac à sable, de bestiaire, d'armes, etc. Une aura unique. Ca reste dans le top 3 des licences xbox.

    Quand je vois que Halo infinite est sorti il y a presque 5 ans et qu'on doit se contenter d'un remake d'un remaster déjà lui même issu d'un remaster.

    Quelle blague cette génération.

    J'ai relancé Infinite d'ailleurs, et même s'il était loin d'être parfait, son gameplay (au grappin) et ses gunfights était vraiment très fun. Il y avait une bonne base à consolider pour l'avenir de la licence, en gommant la répétitivité lié au choix d'en faire un open world.
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