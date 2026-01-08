Il y a eu en début d'après-midi un live-stream pour montrer :- le pack d'expansion "35e anniversaire" pour SRT Y- les nouveautés à venir sur SRT DD (le jeu mobile)Là j'avoue que pour SRT Y, ça envoie du lourd, avec pas mal de "combination attacks" qu'on a jamais eu dans la série, et l'arrivée (enfin) du X-EX01 Gundam Calibarn . . . ça donne envie de refaire un run :Pour SRT DD : un trailer pour résumer un peu ce qui a été fait sur le jeu depuis le lancement, un crossover Eva/Getter (Asuka, Shinji, Rei qui pilotent le Shin Getter), et l'arrivée du Mighty Strike Freedom Gundam etcIls ont également annoncé le remaster de SRT Z2 : Hakai-Hen (jeu PSP de 2011)Le trailer d'époque (qualité NicoNico) :