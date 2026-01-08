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mercure7
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Super Robot Taisen Y : Anniversary Expansion


Il y a eu en début d'après-midi un live-stream pour montrer :

- le pack d'expansion "35e anniversaire" pour SRT Y
- les nouveautés à venir sur SRT DD (le jeu mobile)

Là j'avoue que pour SRT Y, ça envoie du lourd, avec pas mal de "combination attacks" qu'on a jamais eu dans la série, et l'arrivée (enfin) du X-EX01 Gundam Calibarn . . . ça donne envie de refaire un run :




Pour SRT DD : un trailer pour résumer un peu ce qui a été fait sur le jeu depuis le lancement, un crossover Eva/Getter (Asuka, Shinji, Rei qui pilotent le Shin Getter), et l'arrivée du Mighty Strike Freedom Gundam etc








Ils ont également annoncé le remaster de SRT Z2 : Hakai-Hen (jeu PSP de 2011)

Le trailer d'époque (qualité NicoNico) :

    tags : robot srw srt grendizer when ?
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    shining
    posted the 08/01/2026 at 04:06 PM by mercure7
    comments (4)
    mercure7 posted the 08/01/2026 at 04:11 PM
    Testament
    testament posted the 08/01/2026 at 05:04 PM
    mercure7 je suis pas comme un fou mais le retour du Final Dynamic Special ça réveille
    testament posted the 08/01/2026 at 05:14 PM
    https://youtu.be/Zct6geI2p_8
    angelsduck posted the 08/01/2026 at 06:26 PM
    J'aimerais tellement un épisode avec une VF que je puisse découvrir cette série qui me fait envi depuis que Sebastien Ruchet (Nolife) en parlait régulièrement.
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