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Du coup, cette vidéo de Sony a super mal vieilli...
Que c’est malheureux, on ne pourra même plus faire ça ni revendre nos jeux...

Quel sera l’intérêt d’une PS6 a plus de 1000 balles face à un PC Gamer du coup ?


    tags : sony sony fin des jeux physiques playstation fin des jeux physiques ps6 full dema ps6 digital playstation fin des boites mort du physique ps6 1000 euros fin du physique pour playstation fin des jeux physiques pour playstation
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    posted the 07/01/2026 at 12:51 PM by marchand2sable
    comments (30)
    nicolasgourry posted the 07/01/2026 at 12:53 PM
    Que dire de cette vidéo
    https://www.youtube.com/watch?v=ExaAYIKsDBI
    vers0 posted the 07/01/2026 at 12:54 PM
    J'en connais un qui va te sortir 4 video YouTube pour justifier ce choix de sony
    noishe posted the 07/01/2026 at 12:56 PM
    Je pensais exactement à cette vidéo en voyant l'annonce. Qu'est-ce que tout a changé depuis.

    Quel sera l’intérêt d’une PS6 a plus de 1000 balles face à un PC Gamer du coup ?

    Les exclus, vu qu'ils veulent arrêter de sortir leurs jeux solo sur PC. Mais vraiment pas sûr que ça soit suffisant pour eux vu l'enchaînement de mauvaises décisions qu'ils ont prit
    adamjensen posted the 07/01/2026 at 12:57 PM
    Ce troll de malade.
    Mais ce sont des merdes comme tous les autres...
    Après je ne suis pas surpris, tous les gros éditeurs et constructeurs, sont et ont toujours été des pourris.
    shining posted the 07/01/2026 at 12:59 PM
    https://www.reddit.com/r/PS5/comments/1uf9e2v/insomniac_responds_to_wolverine_fan_to_confirm/?tl=fr />
    le pire ces que insomniac troller gta au final .......
    rogeraf posted the 07/01/2026 at 12:59 PM
    C'etait il y a longtemps et plus la meme direction aujourd'hui ? Ou je me trompe. Le profit (du capitalisme) parle , et leurs profiteurs ...
    marchand2sable posted the 07/01/2026 at 01:01 PM
    adamjensen

    Putain je suis dég, ma collection RE que j’ai commencé môme en 96 prend fin en 2027 avec RE Veronica et RE Requiem Gold Edition. Je suis sous le choc là.
    giru posted the 07/01/2026 at 01:01 PM
    C'est triste mais les choses changent avec le temps, c'est comme ça. On a beau râler, mais les personnes qui tiennent à coeur au format physique sont aujourd'hui minoritaires hélas.

    Sinon l'intérêt d'une console par rapport à un PC ça a toujours été de mettre ta console sous la TV, prendre la manette en main et jouer (après installation ). Et ne pas devoir se poser la question de mises à jour hardware pendant plusieurs années. C'est aussi là qu'est l'intérêt d'une Steam Machine. Ca sera toujours le cas pour la PS6 aussi.
    momotaros posted the 07/01/2026 at 01:02 PM
    Faites du partage de compte, vous payerez vos jeux 2 fois moins cher.

    GTAVI est à 50€ chez auchan, ça vous fait 25€ chacun à vous et celui avec qui vous partagez votre compte
    brook1 posted the 07/01/2026 at 01:03 PM
    Sauf que l'époque n'est plus la même, les seuls qui sont à blâmer, ce sont les joueurs qui consomment en majorité en dématérialisé aujourd'hui.
    gasmok2 posted the 07/01/2026 at 01:03 PM
    Quand on vous le dit que c'est tous des connards dans l'industrie et pour le coup ils ont gentiment attendu que Xbox se prenne tous les torrents de merde (mérité hein) pour arriver et annoncer la génération suivante qu'ils arrêtent de produire les disques, et qu'au fond ils avaient tous la même vision sur le long terme.
    Stopper le physique et détruire le marché de l'occasion
    raioh posted the 07/01/2026 at 01:05 PM
    C'est le moment de faire la même vidéo Asha
    adamjensen posted the 07/01/2026 at 01:08 PM
    marchand2sable
    Je comprends.
    Au moins ça finira sur des bons jeux.
    abookhouseboy posted the 07/01/2026 at 01:14 PM
    noishe oui, avec zéro à 2 exclus par an, pas sûr que ça suffise face aux catalogue PC, aux mods et aux possibilités d'évolution du PC.
    jenicris posted the 07/01/2026 at 01:15 PM
    Trop
    rogeraf posted the 07/01/2026 at 01:33 PM
    L'intéret, c'est que tu peux préter ta PS6 au lieu d'un CD, et preter un PC fixe ca sera plus lourd de 1.2 kilos
    noishe posted the 07/01/2026 at 01:35 PM
    abookhouseboy C'est clair, même si j'aime beaucoup Naughty Dog, Team Asobi ou Santa Monica, je les aime pas au point de claquer potentiellement plus de 1000€ pour 2/3 exclus
    shambala93 posted the 07/01/2026 at 01:36 PM
    noishe
    Beaucoup, énormément de joueurs n’ont pas envie de jouer sur PC ! Ils n’iront pas pour autant.
    edarn posted the 07/01/2026 at 01:38 PM
    Eh beh voilà...
    - Ça accepte de payer pour jouer en ligne...
    - Ça accepte de payer des DLC cosmétiques à 15€ 20€...
    - Ça refuse d'utiliser ses jambes pour aller s'acheter ses jeux en magasin...

    La pente fatale... arrêt du physique...
    noishe posted the 07/01/2026 at 01:38 PM
    shambala93 Oui, donc beaucoup vont tout simplement arrêter les frais je pense. Et regarder des streameurs faire ces jeux sur Twitch ou YouTube
    erleerween posted the 07/01/2026 at 01:42 PM
    brook1 Complètement. Combien sur ce forum ont précommandé une version dé-ma-té-ria-li-sée de GTA6? https://www.gamekyo.com/blog_article486594.html
    Les joueurs sont les premiers fautifs. On parle de 3 Milliards de précos dé-ma-té-ria-li-sées. Comme si il y avait une possibilité de rupture de stock. On a donné le signal que l'industrie attendait pour achever le physique. C'est le futur maintenant."
    vyse posted the 07/01/2026 at 01:48 PM
    erleerween Exact, les membres gamekyo ne sont qu'une minorité bruyante : 3 miliard de CA préco en ligne justifie leurs politique, le public a voté
    erleerween posted the 07/01/2026 at 01:55 PM
    vyse Bien sûr, si tu achètes, tu valides.
    ravyxxs posted the 07/01/2026 at 01:58 PM
    Quel sera l’intérêt d’une PS6 a plus de 1000 balles face à un PC Gamer du coup ?

    La même chose.
    masharu posted the 07/01/2026 at 02:15 PM
    noishe Je ne représente personne, et encore moins le joueur casual de merde, mais 2028 quoi que ça sort, Interstellar ou Stellar Blade Blood Rain, ça sera sans moi. Pas de physique sur console, pas d'achat. On n'est pas sur PC ni sur mobile.

    Je porterais tout simplement mes intérêt ailleurs, ce n'est pas comme si la situation économique cette décennie était prospère haha.
    alucardhellsing posted the 07/01/2026 at 02:18 PM
    c'etait de bonne guerre a l'epoque mal vieilli ou pas , ça été un uppercut de troll sur MS comme MS l'avait fait avec leur peniche a la kon

    Voilà ça été un renvoi de boulet , ça a excité les fanboys , ça alimenter les forums des guerres de consoles un long moment et basta
    akinen posted the 07/01/2026 at 02:23 PM
    Ben oui, comme les jeux fini sans patch, la non existence des DLC, les collectors avec CD etc.
    brook1 posted the 07/01/2026 at 02:24 PM
    La seule chose à espérer, c'est que des sites comme Humble Bundle ou Instant Gaming proposent des clés PSN comme ils le font pour les clés Steam.
    noishe posted the 07/01/2026 at 02:30 PM
    masharu Je te comprends. Et c'est fort comme message, surtout sachant que tu attends ces jeux. Je prie pour qu'ils fassent des éditions spéciales, style collab avec Limited Run ou autre pour qu'ils puissent exister en disque, mais ça me paraît compliqué
    kikoo31 posted the 07/01/2026 at 02:32 PM
    La PS6 ça sera sans moi
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