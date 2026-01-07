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marchand2sable
> blog
Du coup, cette vidéo de Sony a super mal vieilli...
Que c’est malheureux, on ne pourra même plus faire ça ni revendre nos jeux...
Quel sera l’intérêt d’une PS6 a plus de 1000 balles face à un PC Gamer du coup ?
tags :
sony
sony fin des jeux physiques
playstation fin des jeux physiques
ps6 full dema
ps6 digital
playstation fin des boites
mort du physique
ps6 1000 euros
fin du physique pour playstation
fin des jeux physiques pour playstation
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posted the 07/01/2026 at 12:51 PM by
marchand2sable
comments (
30
)
nicolasgourry
posted
the 07/01/2026 at 12:53 PM
Que dire de cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=ExaAYIKsDBI
vers0
posted
the 07/01/2026 at 12:54 PM
J'en connais un qui va te sortir 4 video YouTube pour justifier ce choix de sony
noishe
posted
the 07/01/2026 at 12:56 PM
Je pensais exactement à cette vidéo en voyant l'annonce. Qu'est-ce que tout a changé depuis.
Quel sera l’intérêt d’une PS6 a plus de 1000 balles face à un PC Gamer du coup ?
Les exclus, vu qu'ils veulent arrêter de sortir leurs jeux solo sur PC. Mais vraiment pas sûr que ça soit suffisant pour eux vu l'enchaînement de mauvaises décisions qu'ils ont prit
adamjensen
posted
the 07/01/2026 at 12:57 PM
Ce troll de malade.
Mais ce sont des merdes comme tous les autres...
Après je ne suis pas surpris, tous les gros éditeurs et constructeurs, sont et ont toujours été des pourris.
shining
posted
the 07/01/2026 at 12:59 PM
https://www.reddit.com/r/PS5/comments/1uf9e2v/insomniac_responds_to_wolverine_fan_to_confirm/?tl=fr
/>
le pire ces que insomniac troller gta au final .......
rogeraf
posted
the 07/01/2026 at 12:59 PM
C'etait il y a longtemps et plus la meme direction aujourd'hui ? Ou je me trompe. Le profit (du capitalisme) parle , et leurs profiteurs ...
marchand2sable
posted
the 07/01/2026 at 01:01 PM
adamjensen
Putain je suis dég, ma collection RE que j’ai commencé môme en 96 prend fin en 2027 avec RE Veronica et RE Requiem Gold Edition. Je suis sous le choc là.
giru
posted
the 07/01/2026 at 01:01 PM
C'est triste mais les choses changent avec le temps, c'est comme ça. On a beau râler, mais les personnes qui tiennent à coeur au format physique sont aujourd'hui minoritaires hélas.
Sinon l'intérêt d'une console par rapport à un PC ça a toujours été de mettre ta console sous la TV, prendre la manette en main et jouer (après installation
). Et ne pas devoir se poser la question de mises à jour hardware pendant plusieurs années. C'est aussi là qu'est l'intérêt d'une Steam Machine. Ca sera toujours le cas pour la PS6 aussi.
momotaros
posted
the 07/01/2026 at 01:02 PM
Faites du partage de compte, vous payerez vos jeux 2 fois moins cher.
GTAVI est à 50€ chez auchan, ça vous fait 25€ chacun à vous et celui avec qui vous partagez votre compte
brook1
posted
the 07/01/2026 at 01:03 PM
Sauf que l'époque n'est plus la même, les seuls qui sont à blâmer, ce sont les joueurs qui consomment en majorité en dématérialisé aujourd'hui.
gasmok2
posted
the 07/01/2026 at 01:03 PM
Quand on vous le dit que c'est tous des connards dans l'industrie et pour le coup ils ont gentiment attendu que Xbox se prenne tous les torrents de merde (mérité hein) pour arriver et annoncer la génération suivante qu'ils arrêtent de produire les disques, et qu'au fond ils avaient tous la même vision sur le long terme.
Stopper le physique et détruire le marché de l'occasion
raioh
posted
the 07/01/2026 at 01:05 PM
C'est le moment de faire la même vidéo Asha
adamjensen
posted
the 07/01/2026 at 01:08 PM
marchand2sable
Je comprends.
Au moins ça finira sur des bons jeux.
abookhouseboy
posted
the 07/01/2026 at 01:14 PM
noishe
oui, avec zéro à 2 exclus par an, pas sûr que ça suffise face aux catalogue PC, aux mods et aux possibilités d'évolution du PC.
jenicris
posted
the 07/01/2026 at 01:15 PM
Trop
rogeraf
posted
the 07/01/2026 at 01:33 PM
L'intéret, c'est que tu peux préter ta PS6 au lieu d'un CD, et preter un PC fixe ca sera plus lourd de 1.2 kilos
noishe
posted
the 07/01/2026 at 01:35 PM
abookhouseboy
C'est clair, même si j'aime beaucoup Naughty Dog, Team Asobi ou Santa Monica, je les aime pas au point de claquer potentiellement plus de 1000€ pour 2/3 exclus
shambala93
posted
the 07/01/2026 at 01:36 PM
noishe
Beaucoup, énormément de joueurs n’ont pas envie de jouer sur PC ! Ils n’iront pas pour autant.
edarn
posted
the 07/01/2026 at 01:38 PM
Eh beh voilà...
- Ça accepte de payer pour jouer en ligne...
- Ça accepte de payer des DLC cosmétiques à 15€ 20€...
- Ça refuse d'utiliser ses jambes pour aller s'acheter ses jeux en magasin...
La pente fatale... arrêt du physique...
noishe
posted
the 07/01/2026 at 01:38 PM
shambala93
Oui, donc beaucoup vont tout simplement arrêter les frais je pense. Et regarder des streameurs faire ces jeux sur Twitch ou YouTube
erleerween
posted
the 07/01/2026 at 01:42 PM
brook1
Complètement. Combien sur ce forum ont précommandé une version dé-ma-té-ria-li-sée de GTA6?
https://www.gamekyo.com/blog_article486594.html
Les joueurs sont les premiers fautifs. On parle de 3 Milliards de précos dé-ma-té-ria-li-sées. Comme si il y avait une possibilité de rupture de stock. On a donné le signal que l'industrie attendait pour achever le physique. C'est le futur maintenant."
vyse
posted
the 07/01/2026 at 01:48 PM
erleerween
Exact, les membres gamekyo ne sont qu'une minorité bruyante : 3 miliard de CA préco en ligne justifie leurs politique, le public a voté
erleerween
posted
the 07/01/2026 at 01:55 PM
vyse
Bien sûr, si tu achètes, tu valides.
ravyxxs
posted
the 07/01/2026 at 01:58 PM
Quel sera l’intérêt d’une PS6 a plus de 1000 balles face à un PC Gamer du coup ?
La même chose.
masharu
posted
the 07/01/2026 at 02:15 PM
noishe
Je ne représente personne, et encore moins le joueur casual de merde, mais 2028 quoi que ça sort, Interstellar ou Stellar Blade Blood Rain, ça sera sans moi. Pas de physique sur console, pas d'achat. On n'est pas sur PC ni sur mobile.
Je porterais tout simplement mes intérêt ailleurs, ce n'est pas comme si la situation économique cette décennie était prospère haha.
alucardhellsing
posted
the 07/01/2026 at 02:18 PM
c'etait de bonne guerre a l'epoque mal vieilli ou pas , ça été un uppercut de troll sur MS comme MS l'avait fait avec leur peniche a la kon
Voilà ça été un renvoi de boulet , ça a excité les fanboys , ça alimenter les forums des guerres de consoles un long moment et basta
akinen
posted
the 07/01/2026 at 02:23 PM
Ben oui, comme les jeux fini sans patch, la non existence des DLC, les collectors avec CD etc.
brook1
posted
the 07/01/2026 at 02:24 PM
La seule chose à espérer, c'est que des sites comme Humble Bundle ou Instant Gaming proposent des clés PSN comme ils le font pour les clés Steam.
noishe
posted
the 07/01/2026 at 02:30 PM
masharu
Je te comprends. Et c'est fort comme message, surtout sachant que tu attends ces jeux. Je prie pour qu'ils fassent des éditions spéciales, style collab avec Limited Run ou autre pour qu'ils puissent exister en disque, mais ça me paraît compliqué
kikoo31
posted
the 07/01/2026 at 02:32 PM
La PS6 ça sera sans moi
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https://www.youtube.com/watch?v=ExaAYIKsDBI
Quel sera l’intérêt d’une PS6 a plus de 1000 balles face à un PC Gamer du coup ?
Les exclus, vu qu'ils veulent arrêter de sortir leurs jeux solo sur PC. Mais vraiment pas sûr que ça soit suffisant pour eux vu l'enchaînement de mauvaises décisions qu'ils ont prit
Mais ce sont des merdes comme tous les autres...
Après je ne suis pas surpris, tous les gros éditeurs et constructeurs, sont et ont toujours été des pourris.
le pire ces que insomniac troller gta au final .......
Putain je suis dég, ma collection RE que j’ai commencé môme en 96 prend fin en 2027 avec RE Veronica et RE Requiem Gold Edition. Je suis sous le choc là.
Sinon l'intérêt d'une console par rapport à un PC ça a toujours été de mettre ta console sous la TV, prendre la manette en main et jouer (après installation ). Et ne pas devoir se poser la question de mises à jour hardware pendant plusieurs années. C'est aussi là qu'est l'intérêt d'une Steam Machine. Ca sera toujours le cas pour la PS6 aussi.
GTAVI est à 50€ chez auchan, ça vous fait 25€ chacun à vous et celui avec qui vous partagez votre compte
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Je comprends.
Au moins ça finira sur des bons jeux.
Beaucoup, énormément de joueurs n’ont pas envie de jouer sur PC ! Ils n’iront pas pour autant.
- Ça accepte de payer pour jouer en ligne...
- Ça accepte de payer des DLC cosmétiques à 15€ 20€...
- Ça refuse d'utiliser ses jambes pour aller s'acheter ses jeux en magasin...
La pente fatale... arrêt du physique...
Les joueurs sont les premiers fautifs. On parle de 3 Milliards de précos dé-ma-té-ria-li-sées. Comme si il y avait une possibilité de rupture de stock. On a donné le signal que l'industrie attendait pour achever le physique. C'est le futur maintenant."
La même chose.
Je porterais tout simplement mes intérêt ailleurs, ce n'est pas comme si la situation économique cette décennie était prospère haha.
Voilà ça été un renvoi de boulet , ça a excité les fanboys , ça alimenter les forums des guerres de consoles un long moment et basta