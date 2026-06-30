Quelle édition de GTA 6 avez-vous précommandée : l'édition Standard ou l'édition Ultimate ?
Ou depuis l'annonce que ces version n'auront pas de CD dans leurs versions physique, attendez-vous que Rockstar fasse marche arrière et en commercialise une, et donc que vous ne le réserverez pas?
Source : https://x.com/GTAVI_Countdown?lang=fr/
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posted the 06/30/2026 at 02:53 PM by link49
Je suis clairement pas / plus a un an près l'attente pour en profiter dans les meilleures conditions sera relativement courte.
Et c'est déjà ce que je fais avec les AAA très ambitieux.
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