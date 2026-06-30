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[GTA6] Quelle édition avez-vous précommandée : l'édition Standard ou l'édition Ultimate ?


Quelle édition de GTA 6 avez-vous précommandée : l'édition Standard ou l'édition Ultimate ?

Ou depuis l'annonce que ces version n'auront pas de CD dans leurs versions physique, attendez-vous que Rockstar fasse marche arrière et en commercialise une, et donc que vous ne le réserverez pas?

Source : https://x.com/GTAVI_Countdown?lang=fr/
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    posted the 06/30/2026 at 02:53 PM by link49
    comments (9)
    micheljackson posted the 06/30/2026 at 03:01 PM
    J'ai précommandé l'édition FitGirl
    victornewman posted the 06/30/2026 at 03:07 PM
    micheljackson ça va être compliqué pour cette version sur console
    mtkaragorn posted the 06/30/2026 at 03:07 PM
    Aucune des 2, pas de blu-ray, pas de jeu
    jenicris posted the 06/30/2026 at 03:11 PM
    Standard
    liberty posted the 06/30/2026 at 03:13 PM
    Standard
    amario posted the 06/30/2026 at 03:18 PM
    Aucune, quel est l'intérêt
    masharu posted the 06/30/2026 at 03:24 PM
    Aucune des deux.
    51love posted the 06/30/2026 at 03:26 PM
    L'édition "PC/Next Gen" dans un an, revu et corrigé, et débridé techniquement

    Je suis clairement pas / plus a un an près l'attente pour en profiter dans les meilleures conditions sera relativement courte.

    Et c'est déjà ce que je fais avec les AAA très ambitieux.
    shinz0 posted the 06/30/2026 at 03:27 PM
    Aucune
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