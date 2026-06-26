Oyez, oyez, communauté de passionnés ! C’est un véritable acte de bravoure et de salubrité publique qui vient de se jouer en Loire-Atlantique. Dans un élan d'éthique absolument remarquable, la boutique Gamecash Nantes a pris la décision héroïque de ne pas proposer GTA VI à la vente.
En refusant de céder aux sirènes du capitalisme sauvage et de cette hype grand public, le magasin se range résolument du côté des vrais joueurs — ceux qui exigent de la poésie, de la subtilité et du grand art, loin de la violence gratuite des rues de Vice City.
Une initiative d'une noblesse rare, qui saura sans nul doute toucher en plein cœur la frange la plus sélective et puriste de notre communauté. Qui a dit que le commerce n'avait plus d'âme ? Respect éternel à eux pour ce sacrifice commercial au nom de nos valeurs !
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posted the 06/26/2026 at 03:22 AM by suzukube
C'est noble oui mais bon, c'est a double tranchant, pour le peu de clients qu'ils ont, ça va les poussé a acheter en déma. Pas sur que ce soit une bonne idée pour leurs poches.
Les "vrais joueurs" sont comme les magasins de JV: en voie de disparition.
Je pose une constatation. Toi tu vas pouvoir acheter directement le jeu en version numérique day one. Ceux qui préfèrent le physique n’auront pas cette chance. Et pourtant tu te délectes de la situation, on sent que ça te fais plaisir. Donc au final, qui est « anti » qui ? Qui est véritablement lésé dans cette histoire ? Je sais pas, pense un peu aux autres. Le monde ne tourne pas autour de toi. Tu auras ta version numérique plein pot sur le store de ton constructeur préféré, pourquoi avoir tellement mal au cul à cause de fait que d’autres veulent consommer différemment ?