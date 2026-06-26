Oyez, oyez, communauté de passionnés ! C’est un véritable acte de bravoure et de salubrité publique qui vient de se jouer en Loire-Atlantique. Dans un élan d'éthique absolument remarquable, la boutique Gamecash Nantes a pris la décision héroïque de ne pas proposer GTA VI à la vente.​En refusant de céder aux sirènes du capitalisme sauvage et de cette hype grand public, le magasin se range résolument du côté des vrais joueurs — ceux qui exigent de la poésie, de la subtilité et du grand art, loin de la violence gratuite des rues de Vice City.​Une initiative d'une noblesse rare, qui saura sans nul doute toucher en plein cœur la frange la plus sélective et puriste de notre communauté. Qui a dit que le commerce n'avait plus d'âme ? Respect éternel à eux pour ce sacrifice commercial au nom de nos valeurs !