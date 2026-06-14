Disparue, on en vient à regretter les disques BluRay en démo dans les magazines... Après, perso, c'était impressionnant graphiquement, probablement la plus photoréaliste des démos temps réel jouable jamais sorties, mais ludiquement parlant c'était pas le top du top, avec un degré de fun proche de ... Zéro :/Bonus : Sur Series S, ça ressemblait à ça, j'suis sûr que ça tournerait sur Switch 2