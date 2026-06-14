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Conkerax : La DÉMO de jeu vidéo SUPPRIMÉE qui avait CHOQUÉ le MONDE !

Disparue, on en vient à regretter les disques BluRay en démo dans les magazines... Après, perso, c'était impressionnant graphiquement, probablement la plus photoréaliste des démos temps réel jouable jamais sorties, mais ludiquement parlant c'était pas le top du top, avec un degré de fun proche de ... Zéro :/

Bonus : Sur Series S, ça ressemblait à ça, j'suis sûr que ça tournerait sur Switch 2
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    posted the 06/14/2026 at 03:00 PM by suzukube
    comments (12)
    keiku posted the 06/14/2026 at 03:15 PM
    bah c'était une démo technique un peu comme le dinosaure et la raie manta sur la ps1.

    par contre oui c'est triste de ne plus avoir les disque démo
    je l'ai toujours d'ailleurs sur ma console
    adamjensen posted the 06/14/2026 at 03:20 PM
    C’est dommage qu’ils n’aient pas tenté un vrai truc, parce qu’il y avait vraiment moyen d’en faire un bon jeu, même en le rendant moins ouvert, et en adaptant les trois premiers films.
    Je suis sûr que ça aurait rapporté un max de pognon.
    Parce que les deux sorties sur PS2 étaient très médiocres sur pas mal d’aspects.
    akiru posted the 06/14/2026 at 03:57 PM
    adamjensen C'est des jeux très sous estimé les adaptations de matrix
    shambala93 posted the 06/14/2026 at 04:38 PM
    La démo qui m’avait le plus marquée fut P.T
    Toujours accessible sur ma ps4 pro ahah.
    bennj posted the 06/14/2026 at 05:36 PM
    Sérieux ses titres putaclic faut arrêter... Quand je vois ca ca me donne tout sauf envie de regarder la video. Ou elle avait CHOQUE le monde. Détends toi mec, les mots ont un sens.
    metroidvania posted the 06/14/2026 at 05:50 PM
    bennj calme toi Perdro. Il a raison ca tuait . Encore plus sur les consoles.
    bennj posted the 06/14/2026 at 05:52 PM
    metroidvania je ne suis pas du tout d'accord. C'est juste une démo technique, une semaine après la présentation tout le monde l'avait déjà oublié.
    pademoniumcinematics posted the 06/14/2026 at 07:21 PM
    Disparue ? Euh je peux me gourré mais je suis a peu près sur de l'avoir déjà vue et téléchargé sur pc.. Je vais vérifier mais allez un billet de 10 que j'ai raison... Ou Alors c'est path of neo ... ☝️????
    pademoniumcinematics posted the 06/14/2026 at 07:24 PM
    Tiens 2 secondes de recherche lol ===https://jvmag.ch/2022/04/06/matrix-awakens-comment-y-jouer-sur-pc/
    victornewman posted the 06/14/2026 at 08:23 PM
    suzukube Je peux toujours la télécharger sur ma PS5, tu peux l'indiquer.
    gasmok2 posted the 06/15/2026 at 07:46 AM
    shambala93
    J'ai aussi PT sur ma PS4 fat ^^
    Et aussi la démo de Matrix sur ma PS5 et sur ma XSX.
    Je l'ai sur les 2 machines pour comparer.....et mes yeux sont ce qu'ils osnt et j'ai pas vu de différences entre les 2 versions...DF ne m'embauchera jamais
    rogeraf posted the 06/15/2026 at 09:08 AM
    Je l'ai relancée dernièrement, elle est toujours téléchargeable dans l'historique XBOX bien sur
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