Disparue, on en vient à regretter les disques BluRay en démo dans les magazines... Après, perso, c'était impressionnant graphiquement, probablement la plus photoréaliste des démos temps réel jouable jamais sorties, mais ludiquement parlant c'était pas le top du top, avec un degré de fun proche de ... Zéro :/
Bonus : Sur Series S, ça ressemblait à ça, j'suis sûr que ça tournerait sur Switch 2
par contre oui c'est triste de ne plus avoir les disque démo
je l'ai toujours d'ailleurs sur ma console
Je suis sûr que ça aurait rapporté un max de pognon.
Parce que les deux sorties sur PS2 étaient très médiocres sur pas mal d’aspects.
Toujours accessible sur ma ps4 pro ahah.
J'ai aussi PT sur ma PS4 fat ^^
Et aussi la démo de Matrix sur ma PS5 et sur ma XSX.
Je l'ai sur les 2 machines pour comparer.....et mes yeux sont ce qu'ils osnt et j'ai pas vu de différences entre les 2 versions...DF ne m'embauchera jamais