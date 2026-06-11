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Xbox veut des exclus venant des exclus first party, mais également tierces, et des new IP


Asha et Booty :

: Nous avons élargi notre système de studios lorsque nous avons eu besoin d’un flux de contenus capable de répondre à de multiples stratégies couvrant les abonnements, le streaming et les différents appareils. Ce faisant, nous nous sommes retrouvés débordés en mettant en œuvre des stratégies en constante évolution, dans un contexte où les contenus sont de plus en plus facilement accessibles. Nous avons la chance de gérer des franchises phares du secteur qui présentent un énorme potentiel et suscitent une forte demande de la part des joueurs, mais nous ne les avons pas suffisamment financées pour qu’elles puissent rivaliser et s’imposer. Parallèlement, comme nous l’avons constaté ce week-end lors du Showcase, un pipeline fiable d’exclusivités en interne et tierces ainsi que de nouvelles IP est essentiel à notre succès. Nous devons réévaluer l’équilibre entre ces éléments et nos priorités d’investissement pour les cinq prochaines années.


Le plus intéressant dans ce passage est celui des exclus tierces.
Les retournement de vestes à ce niveau vont être drôle
https://news.xbox.com/en-us/2026/06/10/next-100-days-xbox-reset/
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    posted the 06/11/2026 at 09:34 AM by jenicris
    comments (62)
    walterwhite posted the 06/11/2026 at 09:41 AM
    Nous voilà revenu en 2013

    La bonne guerre des consoles
    shinz0 posted the 06/11/2026 at 09:42 AM
    Le retour de Scalebound ou Perfect Dark
    skuldleif posted the 06/11/2026 at 09:42 AM
    Ca va pas être des tiers mais des second party édité par XGS , on se rappelle bien la façon dont la presse a réagit a tomb raider.
    coconutsu posted the 06/11/2026 at 09:42 AM
    C'est très à partir du moment où les jeux sortent sur PC. Une console a besoin d'exclure consoles pour rivaliser. Sûrement que Halo remake, Fable et SoD3 vont donner envie d'avoir la Xbox next gen aux possesseur de PS5/6 car ils vont adorer ces jeux qui sentent très très bon. Et qu'il n'y a plus aucun doute que Fable 2, Halo 2/3 et SoD4 seront exclusif Xbox.

    Il paraît même qu'elle a voulu annuler le portage PS5 de Halo remake et Fable mais que les contrats déjà signé auraient coûté trop cher amà récupérer.
    jenicris posted the 06/11/2026 at 09:44 AM
    skuldleif ils peuvent très bien faire comme à l'époque de la 360
    khazawi posted the 06/11/2026 at 09:47 AM
    jenicris Ce qui ne marchait pas avant 2024 ne marchera pas après.
    romgamer6859 posted the 06/11/2026 at 09:47 AM
    Faudrait que je retrouve la liste des second party pour avoir une idée
    jenicris posted the 06/11/2026 at 09:48 AM
    khazawi biensur et après si ça bide, que les tiers en question viennent pas se plaindre

    romgamer6859 genre Ninja Gaiden 4
    newtechnix posted the 06/11/2026 at 09:49 AM
    coconutsu "Il paraît même qu'elle a voulu annuler le portage PS5 de Halo remake et Fable mais que les contrats déjà signé auraient coûté trop cher amà récupérer." quel contrat signé? Microsoft agit en tant qu'éditeur à moins évidemment que Sony a payé pour que la PS5 reçoit les jeux Microsoft en exclusivité ( en fait par exemple pas d'Halo sur Switch 2 ).

    Pour le moment on a entendu juste que l'annulation de la présentation d'un trailer Halo au dernier moment dans le State of Play de Sony avait mis Sony en colère.
    skuldleif posted the 06/11/2026 at 09:52 AM
    khazawi je suis entièrement d'accord d'ailleurs la séries x avait un lineup incroyable d'exclusivité et la one n'était pas 100€ plus cher et moins puissante que sa rival (a l'époque où la diff visuel se voyait avec un spamming de comparo) avec un lineup moyen
    newtechnix posted the 06/11/2026 at 09:52 AM
    jenicris la politique du chéquier devrait jouer pour financer des titres que plus personne ne veut financer...Ninja Gaiden 4 par exemple il a fallu aller payé Platinum games pour développer le jeu comme si la Team ninja n'existait pas.
    donc faudra écouter les fans et regarder les titres fortement réclamer...pourtant c'était le cas de Perfect Dark
    noishe posted the 06/11/2026 at 09:52 AM
    C'est une bonne chose de revenir aux exclus first party mais les exclus tierces j'ai jamais trouvé ça correct. Et s'ils pouvaient aussi réévaluer l'utilisation de l'IA dans le doublage ça serait très bien
    negan posted the 06/11/2026 at 09:56 AM
    Ça commence a être crédible le fait qu'elle aurait voulu stopper l'arrivée de Halo et Fable sur PlayStation au vu de cette article.

    Mais qu'elle n'aurait pas pu a cause des contrats
    thor posted the 06/11/2026 at 09:58 AM
    Tant qu'ils cassent pas les pieds à empêcher les sorties PC, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous.
    jenicris posted the 06/11/2026 at 10:00 AM
    thor ça n'arrivera pas, elle a dit également que Xbox allait encore davantage miser sur le PC à l'avenir.
    skuldleif posted the 06/11/2026 at 10:00 AM
    negan de toute façon il nous reste plus que 1 an pour être fixé , le showcase de 2027 sera réellement le sien et il devrait être aussi celui de la Helix
    kameofever posted the 06/11/2026 at 10:00 AM
    Et c'est une excellente idée.
    Il faut retrouver des jeux exclusifs des tiers.
    Les consoles actuelles se démarquent de moins en moins.
    Ne reste plus que des remasters/remakes des studios first party pour les différencier.
    J'espère que Capcom, Namco et Square vont de nouveau offrir des jeux exclusifs à chaque console.
    negan posted the 06/11/2026 at 10:02 AM
    skuldleif A voir car maintenant qu'ils partent sur autre chose côté conception rien ne dit qu'elle arrivera rapidement
    lion93 posted the 06/11/2026 at 10:03 AM
    les exclusivités tiers, ils peuvent oublié. Je pense que l'économie actuel ne permet plus aux éditeurs tiers de se contenter d'une seule plateforme. Et vu les coûts que s'engraînent.
    zekk posted the 06/11/2026 at 10:04 AM
    negan Perso, je la trouve bien, en 100 jours, elle m'a donné + confiance en elle que Spencer toutes ces années
    walterwhite posted the 06/11/2026 at 10:05 AM
    Si ça sort sur PC, ils peuvent arrêter tout de suite.

    Ils ont essayé, ça n'a pas fonctionné.
    negan posted the 06/11/2026 at 10:05 AM
    zekk C'est prometteur mais j'attend des actes forts sûr la longueur
    brook1 posted the 06/11/2026 at 10:06 AM
    kameofever Les éditeurs tiers ne font plus d'exclus meme temporaire
    elicetheworld posted the 06/11/2026 at 10:06 AM
    jenicris comment ça pourrait bider tu penses vraiment que par exemple si ,le prochain elder scroll 6 devient une exclue ainsi que FIFA ( même si ça s'appelle plus FIFA) et autre licence vendeur c'est jeux ne sont vendrons pas ? si les Jeux que tu souhaites acquérir se trouve uniquement sur une plateforme tu ne vas pas acquérir cette plateforme ? Bien sûr que si pourquoi ? Ben parce que les joueurs suivent les jeux pas le console
    skuldleif posted the 06/11/2026 at 10:07 AM
    negan déjà une chose dont je suis convaincu c'est que l'ouverture aux autres store n'aura pas lieu , quand tu fais des exclu c'est pas pour ouvrir ta machine a d'autres store
    skuldleif posted the 06/11/2026 at 10:09 AM
    elicetheworld non il faut savoir que les exclu ce n'est légitime et utile que si c'est Sony ou Nintendo qui en fait
    akinen posted the 06/11/2026 at 10:09 AM
    S’ils pouvaient agir au lieu de parler. Ça fait des années. Bossez sur vos exclus, arrêtez de pourrir les studios tiers qui ont rien demandés en virant toutes leurs equipes.
    51love posted the 06/11/2026 at 10:10 AM
    S'il arrivent a réduire les parts de marché de PlayStation ils pourront appliquer cette stratégie ....

    Et c'est PlayStation qui sera de plus en plus dans une position inconfortable avec leurs jeux maisons only sur leur écosystème...

    Mais sinon, ils se prendront en pleine face la réalité du business....

    Façon Microsoft comme Sony on voit qu'ils ont toutes les peines du monde a adopter une stratégie "constructeur" pour leurs jeux maisons, c'est de moins en moins viable pour les projets eux-mêmes.

    Les éditeurs tiers n'ont pas ce problème, qu'ils deviennent des tiers comm tout le monde, ça sera bi mieux pour la qualité et l'accessibilité de leurs jeux.


    Qui va encore acheter plusieurs machines dédiées a des prix astronomique alors que 99% des jeux importants sont partout.


    Personne.

    Bref bon courage a Microsoft et Sony .. seul Nintendo me semble capable sur le long terme tenir cette stratégie d'exclusivité.
    walterwhite posted the 06/11/2026 at 10:11 AM
    elicetheworld Le hic c’est que tu peux jouer aux jeux Xbox sur une multitude de plateformes.

    Donc ça dilue grandement l’intérêt d’acheter une Xbox là ou Nintendo et SONY tu n’as pas le choix.
    judgedredd posted the 06/11/2026 at 10:13 AM
    Bravo Asha Sharma, elle assure et fait du bien à la marque. Vivement qu'xbox revienne et bouges sony
    Merci Jenicris pour ton article
    jenicris posted the 06/11/2026 at 10:14 AM
    kameofever ça va pas arranger les ventes de jeux, alors que désormais les tiers cherchent a sortir leurs jeux partout

    elicetheworld car les plateformes Xbox et PS6 vont coûter une fortune voilà pourquoi
    nobleswan posted the 06/11/2026 at 10:15 AM
    Je commence à avoir de la sympathie pour elle, pas de langue de bois elle agit et joint l'acte à la parole.

    Elle a voulu faire sauter Fable et Halo de la PS5 et virer la BA du state of Play pour Halo CE. Rien que ça ça prouve qu'elle respecte la fanbase Xbox contrairement aux deux sans races avant elle.

    Je m'en suis rendu compte avec le temps mais la guerre des consoles est essentiel pour les joueurs et l'industrie. Sans conccurence on aurait jamais eu des jeux aussi bons dans l'histoire du JV.
    jenicris posted the 06/11/2026 at 10:16 AM
    kameofever ça va pas arranger les ventes de jeux, alors que désormais les tiers cherchent a sortir leurs jeux partout

    elicetheworld car les plateformes Xbox et PS6 vont coûter une fortune voilà pourquoi.
    Et l'image de Xbox est au plus bas, voir morte, notamment en europe et au japon. Il leur reste un peu les USA
    thor posted the 06/11/2026 at 10:19 AM
    jenicris Parfait, je l'aurais pas dans le pif alors
    rider288 posted the 06/11/2026 at 10:29 AM
    Quand c'est Sony c'est mal, par contre quand c'est MS, c'est très bien...
    icebergbrulant posted the 06/11/2026 at 10:40 AM
    rider288 T’as tout dit
    Tout le monde est faux jeton ici

    La demoiselle rêve mais sans rêves, on n’avance pas
    Des exclus maison, ok mais des exclus tiers, elle peut continuer à espérer

    Quand tu vois Capcom et Square-Enix qui bouffent à tous les râteliers, ce n’est pas demain la veille que ça arrivera
    psxbox posted the 06/11/2026 at 10:43 AM
    Faudrait déjà qu ils arretent de tout sortir sur pc
    sardinecannibale posted the 06/11/2026 at 10:43 AM
    Il leur faut des jeux familiaux.
    kratoszeus posted the 06/11/2026 at 10:44 AM
    Le problème est que la ludothèque demat de la plupart des joueurs est sur une seule plateforme . On est plus a l'époque de la PS3 Xbox 360 ou le demat était peu la norme . Ajd 80% des ventes sont des ventes demat la prochaine génération les joueurs voudront rester avec leurr ludothèque précédente . Difficile
    jenicris posted the 06/11/2026 at 10:50 AM
    rider288 tu as bien résumé. Notamment pour les exclus tierces
    shambala93 posted the 06/11/2026 at 10:53 AM
    walterwhite
    Cette croisade bidon.
    Ça sortira sur PC et ce n’est pas cela qui conditionne le grand public et même les joueurs qui aiment la console.
    ouken posted the 06/11/2026 at 10:55 AM
    C'est une bonne chose de rééquilibrer et qu'il n'y ait pas de monopole
    shambala93 posted the 06/11/2026 at 10:58 AM
    kratoszeus
    Absolument, c’est l’élément clé du succès de PlayStation et de Steam. La rétention par la bibliothèque numérique. Dans le fond c’est presque trop tard pour Xbox.

    Qui va abandonner sa bibliothèque PlayStation pour s’en refaire une ? Qui achète 2/3 consoles de salon ? Qui a un gros PC et 1/2 console de salon ? Pas grand monde en réalité et certainement pas le public qui achète 5/6 jeux par ans.

    Remettre des exclusivités consoles chez Microsoft est une bonne chose, aussi qualitatives soient-elles, je ne suis pas sûr que ça leur permettrait de redresser la barre.
    keiku posted the 06/11/2026 at 11:03 AM
    Du coup on attend de voir tous ceux qui disait que les exclus c'était les mal et donc que microsoft c'était le bien
    jenicris posted the 06/11/2026 at 11:08 AM
    shambala93 tu as totalement raison. Surtout au prix auxquels vont être les futures consoles. Même les PS5, Xbox, Switch 2 risquent d'augmenter de prix encore l'année prochaine.

    C'est une chose de sortir des tonnes de consoles, des exclusivités...mais l'argent des joueurs n'est pas illimité.
    keiku posted the 06/11/2026 at 11:11 AM
    shambala93
    Qui va abandonner sa bibliothèque PlayStation pour s’en refaire une ? Qui achète 2/3 consoles de salon ? Qui a un gros PC et 1/2 console de salon ? Pas grand monde en réalité et certainement pas le public qui achète 5/6 jeux par ans.

    Justement c'est la que les exclusivités entre en compte (et pourquoi il doivent se retirer du pc) et justement pour un publique qui achète 5 a 6 jeux par ans, la bibliotheque est bien moins importante que celui qui en achète 10 a 20

    Qui achète 2/3 consoles de salon ?

    en vrai pas mal de monde les gen passée, a l'époque de la 360/ps3 plus de 30% avait les 2... aujourd'hui avec les prix c'est bien plus délicat , mais beaucoup on une switch (qui est aussi une console de salon) en plus d'un playstation,xbox ou pc...

    mais les exclu de manière constante et durable et appréciable (parce qu'il faut que ce soit des exclu grand publique) sont le seul et unique moyen sur le long terme pour permetre a xbox de reprendre la compétition sachant que sony fera évidement pareil et donc la concurrence absente depuis 2 gen reviendra (et donc une baisse des prix en conséquence)
    walterwhite posted the 06/11/2026 at 11:14 AM
    shambala93 Tu fais semblant de rien piper j’ai l’impression.

    Je m’en tape du PC, si Microsoft souhaite reprendre des PDM ils n’ont pas le choix que de rendre leurs jeux entièrement exclu à Xbox si ils veulent lui redonner de la valeur et la rendre indispensable.

    Sans ça ils peuvent arrêter leur cirque et tout sortir sur Playstation.
    keiku posted the 06/11/2026 at 11:14 AM
    jenicris C'est une chose de sortir des tonnes de consoles, des exclusivités...mais l'argent des joueurs n'est pas illimité.

    et c'est pour ca que la qualité des exclus primera, une vrai concurence qui imposera au joueurs de choisir les jeux auquel il jouera, sachant qu'il ne pourra pas tous les faire a moins d'être un bourge
    supasaiyajin posted the 06/11/2026 at 11:15 AM
    C'est clair que c'est un peu délicat de revenir aux exclusivités maintenant, alors que tout augmente. A une époque, posséder plusieurs consoles c'était acceptable, mais aujourd'hui... Et comme Microsoft n'est pas dans la meilleure des positions, reste à voir ce que ça va donner, et surtout combien coûteront les futures consoles.
    jenicris posted the 06/11/2026 at 11:21 AM
    keiku l'image de marque passera encore avant cela, l'histoire du gaming l'a prouvé. Et les prix idem
    keiku posted the 06/11/2026 at 11:25 AM
    supasaiyajin oui, par contre et c'est la que microsoft a aujourd'hui une carte a jouer, il possède des studio de poid que sony n'a plus...

    un bethesda, un activision, un blizzard (même s'il n'en reste pas grand chose)... mais imagine une gen avec elder scrool 6,call of duty, Fable , halo,gears, forza, minecraft ,fallout, pillard of eternity, outerworld, diablo 6

    en exclu console uniquement et en début de gen, face a ce que propose sony aujourd'hui , la transition serait brutale

    jenicris non justement l'image de marque prouve le contraire , on l'a vu a la ps3 malgré la ps2...

    l'histoire a surtout prouvé que seul le catalogue d'exclusivité et les prix faisait vendre et que l'image de marque ne représente rien, les premieres playstation l'ont prouvé, les portable nintendo l'ont prouvé et l'inverse (comme la ps3 et les xbox depuis la one) on également prouvé le contraire , même les console de salon nintendo on été lâchée malgré leur image de marque a cause de ces 2 points
    jenicris posted the 06/11/2026 at 11:29 AM
    keiku c'est une autre époque et un contexte totalement différent
    Un an de retard pour la PS3
    Prix bien plus élevé
    Microsoft qui avait verrouillé des tonnes de tiers (ce qu'on verra plus)
    Des licences populaires Xbox qui ne le sont plus autant aujourd'hui
    Un démat bien moins important, donc plus facile de changer de crémerie
    Une Xbox avec une image bien meilleure qu'aujourd'hui
    Microsoft qui sortait pas tout ces jeux sur PC

    Et je pourrai continuer ainsi longtemps
    cyr posted the 06/11/2026 at 11:43 AM
    C'est ce qui faut faire si tu veux réussir a t'imposer . Le gen xbox360 a etais un bon exemple, (tous en profitant d'un sony se sentant intouchable, ça aide beaucoup). Après franchement je sais pas ce qui c'est passé avec la one.....


    Il faut des titres exclu , des jeux exclu. Qui va acheter une xbox s'il peut jouer au même jeux ailleurs ?

    Autant que les 3 se réunisse et pondent 1 console. Ça serait le pied pour les joueurs, mais pour l'industrie je pense pas que c'est une bonne choses.
    marcus62 posted the 06/11/2026 at 11:44 AM
    Je pense que Xbox ne doit pas aller chercher la course à la puissance (il y a le PC pour cela) mais faire une Xbox abordable - pour attirer le maximum de monde - suffisamment puissante évidemment (mais pas ultra premium) avec le retour des exclus (et les grosses licences Halo, Gears, Forza) et une sortie avant la PS6, et honnêtement je pense que la prochaine Xbox pourra de nouveau rivaliser avec Playstation et oublier la gen Xbox One et Xbox Series qui ont fini loin derrière la PS4 et la PS5 en termes de vente.

    Voilà ma solution pour Xbox pour redevenir un challenger à Playstation !
    pcverso posted the 06/11/2026 at 11:50 AM
    Elle as raison de vouloir des exclus console mais est ce vraiment nécessaire de taper les tiers alors qu'ils ont énormément de liscense aujourd'hui qui pourrait être des systemes seller.
    azerty posted the 06/11/2026 at 12:03 PM
    Discours de PR à deux balles. Gestion nawak total
    gasmok2 posted the 06/11/2026 at 12:29 PM
    kratoszeus
    Complètement d'accord avec toi.
    Même l'autre tâchon de Spencer l'a dit qu'ils avaient perdu la bataille qu'il ne fallait pas perdre (PS4/One) celle où la plupart des joueurs se sont constitués des ludothèques en numérique.

    L'idée de brosser dans le sens du poil est une chose, et à un moment il faut aussi le faire, mais la réalité du terrain est plus compliqué.

    Avec le recul on se rend compte que Spencer et Bond avaient juste jeté l'éponge en sortant tous les jeux Xbox sur PlaStation
    mwaka971 posted the 06/11/2026 at 01:01 PM
    Du coup la vente de jeux sur ps5 a du bien marcher, pour qu'ils pensent pouvoir se passer de cette clientèle potentiel, après tout ça leur a tellement réussi avant ça
    keiku posted the 06/11/2026 at 01:20 PM
    jenicris Sauf que justement mettre l'argument de l'image de marque ne peut se faire qu'en regardant les époques précédente et vu que tu parles justement d'histoire, je t'indique juste qu'elle n'a jamais jusqu'a maintenant pris l'image de marque en compte, et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui sans raison apparente elle le ferait

    Microsoft qui avait verrouillé des tonnes de tiers (ce qu'on verra plus)

    pour le coup ca ce n'est pas certain,et d'après ce que je comprend ils vont repartir la dessus

    Des licences populaires Xbox qui ne le sont plus autant aujourd'hui

    c'est vrai mais par contre je sens que le prochain fable lui va gagner en succès, et vu que les licence sony sont elle aussi en grande perte de vitesse


    Un démat bien moins important, donc plus facile de changer de crémerie

    pour le coup, le démat ne change pas grand chose, la rétrocompatibilité oui peut influer, mais en vrai avec sony qui sortira surement sa ps6 sans lecteur... les joueurs playstation en physique n'auront justement plus trop d’attache vu que de toute façon, ils perdront leur accès a la rétrocompatibilité la prochaine gen

    Une Xbox avec une image bien meilleure qu'aujourd'hui

    ca oui, c'est ce qui va être le plus dur a améliorer, mais j'ai envie de dire celle de playstation est en train de se détériorer a grande vitesse elle aussi depuis quelque année et l'image reste pour moi un facteur secondaire dans le fait que jamais jusqu’à présent l'image en elle même n'a jouer de role majeur dans l'adoption d'une console, par contre les décision elle joue un role majeur, que se soit la connexion en ligne obligatoire, le fait de ne pas avoir d'exclu et tout le reste qui ternisse l'image, oui ca influence l'achat, mais pas l'image en elle même

    Microsoft qui sortait pas tout ces jeux sur PC

    oui, et c'est ce point qui sera je pense le plus décisif pour l’adoption des gens a la console, il faut qu'il se détache du pc s'il veulent retrouver du monde sur leur console, et il n'en ont pas l'envie, hors c'est le point qu'il leur font le plus obstacle en vrai et c'est le seul vrai point important parmis tous ceux que tu as cités, qui sera non seulement le plus difficile a changer pour eux, mais également le point ou les concurrents ont déja pris de l'avance sur eux...

    Donc c'est je pense le seul point vraiment décisif qui fera qu'ils pourront repartir ou non
    solarr posted the 06/11/2026 at 01:40 PM
    Annonciateur qu'XBOX restera sur le hardware console : reste à peupler les stores de boîtes et ne pas vendre les jeux uniquement dans un Gamepass.
    tripy73 posted the 06/11/2026 at 01:43 PM
    Les mecs qui n’ont toujours pas compris que le PC est le support qui a le plus de joueurs actifs au monde, qu'il s'agit du support principal des "pays émergeants" et qui devient le principal pour de plus en plus de titre comme l’a souligné dernièrement Capcom.

    Ce couper de ce public pour tenter de vendre des consoles c'est complètement débile, sans parler du fait que ça ne ralenti pas pour autant les ventes de ces dernières, comme on l’a vue avec la PS5 qui se vend très bien malgré les jeux PS qui sont sortis sur PC.

    MS ne quittera jamais le PC surtout quand on voit tout ce qu'ils ont fait pour y trouver leur place (pas à moitié comme Sony) et sur lequel ils ont un énorme succès, même sur Steam avec il y a quelques semaines des ventes record de FH6.

    Là où ils ont besoin de faire des changements c'est sur le marché des consoles qui est à destination des JOUEURS CONSOLES, le PC n’a pas vocation de remplacer le marché console qui s'adresse à une certaine partie de la communauté de joueurs, le PC dispose de son propre public dont la majorité n'iront jamais sur console même pour des exclusivités, dingue de ne toujours pas comprendre ce simple fait en 2026...
    jenicris posted the 06/11/2026 at 02:03 PM
    keiku pour le coup ca ce n'est pas certain,et d'après ce que je comprend ils vont repartir la dessus

    Au vu de la marche arrière de pas mal d'éditeurq sur cela sur des plateformes avec un parc bien plus important, bof

    pour le coup, le démat ne change pas grand chose, la rétrocompatibilité oui peut influer, mais en vrai avec sony qui sortira surement sa ps6 sans lecteur... les joueurs playstation en physique n'auront justement plus trop d’attache vu que de toute façon, ils perdront leur accès a la rétrocompatibilité la prochaine gen

    La bibliothèque demat est un point clé, c'est là ou ils ont investie leur argent et bien entendu la rétro est pris en compte là dedans
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