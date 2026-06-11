Asha et Booty :
: Nous avons élargi notre système de studios lorsque nous avons eu besoin d’un flux de contenus capable de répondre à de multiples stratégies couvrant les abonnements, le streaming et les différents appareils. Ce faisant, nous nous sommes retrouvés débordés en mettant en œuvre des stratégies en constante évolution, dans un contexte où les contenus sont de plus en plus facilement accessibles. Nous avons la chance de gérer des franchises phares du secteur qui présentent un énorme potentiel et suscitent une forte demande de la part des joueurs, mais nous ne les avons pas suffisamment financées pour qu’elles puissent rivaliser et s’imposer. Parallèlement, comme nous l’avons constaté ce week-end lors du Showcase, un pipeline fiable d’exclusivités en interne et tierces ainsi que de nouvelles IP est essentiel à notre succès. Nous devons réévaluer l’équilibre entre ces éléments et nos priorités d’investissement pour les cinq prochaines années.
Le plus intéressant dans ce passage est celui des exclus tierces.
Les retournement de vestes à ce niveau vont être drôle
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posted the 06/11/2026 at 09:34 AM by jenicris
La bonne guerre des consoles
Il paraît même qu'elle a voulu annuler le portage PS5 de Halo remake et Fable mais que les contrats déjà signé auraient coûté trop cher amà récupérer.
romgamer6859 genre Ninja Gaiden 4
Pour le moment on a entendu juste que l'annulation de la présentation d'un trailer Halo au dernier moment dans le State of Play de Sony avait mis Sony en colère.
donc faudra écouter les fans et regarder les titres fortement réclamer...pourtant c'était le cas de Perfect Dark
Mais qu'elle n'aurait pas pu a cause des contrats
Il faut retrouver des jeux exclusifs des tiers.
Les consoles actuelles se démarquent de moins en moins.
Ne reste plus que des remasters/remakes des studios first party pour les différencier.
J'espère que Capcom, Namco et Square vont de nouveau offrir des jeux exclusifs à chaque console.
Ils ont essayé, ça n'a pas fonctionné.
Et c'est PlayStation qui sera de plus en plus dans une position inconfortable avec leurs jeux maisons only sur leur écosystème...
Mais sinon, ils se prendront en pleine face la réalité du business....
Façon Microsoft comme Sony on voit qu'ils ont toutes les peines du monde a adopter une stratégie "constructeur" pour leurs jeux maisons, c'est de moins en moins viable pour les projets eux-mêmes.
Les éditeurs tiers n'ont pas ce problème, qu'ils deviennent des tiers comm tout le monde, ça sera bi mieux pour la qualité et l'accessibilité de leurs jeux.
Qui va encore acheter plusieurs machines dédiées a des prix astronomique alors que 99% des jeux importants sont partout.
Personne.
Bref bon courage a Microsoft et Sony .. seul Nintendo me semble capable sur le long terme tenir cette stratégie d'exclusivité.
Donc ça dilue grandement l’intérêt d’acheter une Xbox là ou Nintendo et SONY tu n’as pas le choix.
Merci Jenicris pour ton article
elicetheworld car les plateformes Xbox et PS6 vont coûter une fortune voilà pourquoi
Elle a voulu faire sauter Fable et Halo de la PS5 et virer la BA du state of Play pour Halo CE. Rien que ça ça prouve qu'elle respecte la fanbase Xbox contrairement aux deux sans races avant elle.
Je m'en suis rendu compte avec le temps mais la guerre des consoles est essentiel pour les joueurs et l'industrie. Sans conccurence on aurait jamais eu des jeux aussi bons dans l'histoire du JV.
elicetheworld car les plateformes Xbox et PS6 vont coûter une fortune voilà pourquoi.
Et l'image de Xbox est au plus bas, voir morte, notamment en europe et au japon. Il leur reste un peu les USA
Tout le monde est faux jeton ici
La demoiselle rêve mais sans rêves, on n’avance pas
Des exclus maison, ok mais des exclus tiers, elle peut continuer à espérer
Quand tu vois Capcom et Square-Enix qui bouffent à tous les râteliers, ce n’est pas demain la veille que ça arrivera
Cette croisade bidon.
Ça sortira sur PC et ce n’est pas cela qui conditionne le grand public et même les joueurs qui aiment la console.
Absolument, c’est l’élément clé du succès de PlayStation et de Steam. La rétention par la bibliothèque numérique. Dans le fond c’est presque trop tard pour Xbox.
Qui va abandonner sa bibliothèque PlayStation pour s’en refaire une ? Qui achète 2/3 consoles de salon ? Qui a un gros PC et 1/2 console de salon ? Pas grand monde en réalité et certainement pas le public qui achète 5/6 jeux par ans.
Remettre des exclusivités consoles chez Microsoft est une bonne chose, aussi qualitatives soient-elles, je ne suis pas sûr que ça leur permettrait de redresser la barre.
C'est une chose de sortir des tonnes de consoles, des exclusivités...mais l'argent des joueurs n'est pas illimité.
Qui va abandonner sa bibliothèque PlayStation pour s’en refaire une ? Qui achète 2/3 consoles de salon ? Qui a un gros PC et 1/2 console de salon ? Pas grand monde en réalité et certainement pas le public qui achète 5/6 jeux par ans.
Justement c'est la que les exclusivités entre en compte (et pourquoi il doivent se retirer du pc) et justement pour un publique qui achète 5 a 6 jeux par ans, la bibliotheque est bien moins importante que celui qui en achète 10 a 20
Qui achète 2/3 consoles de salon ?
en vrai pas mal de monde les gen passée, a l'époque de la 360/ps3 plus de 30% avait les 2... aujourd'hui avec les prix c'est bien plus délicat , mais beaucoup on une switch (qui est aussi une console de salon) en plus d'un playstation,xbox ou pc...
mais les exclu de manière constante et durable et appréciable (parce qu'il faut que ce soit des exclu grand publique) sont le seul et unique moyen sur le long terme pour permetre a xbox de reprendre la compétition sachant que sony fera évidement pareil et donc la concurrence absente depuis 2 gen reviendra (et donc une baisse des prix en conséquence)
Je m’en tape du PC, si Microsoft souhaite reprendre des PDM ils n’ont pas le choix que de rendre leurs jeux entièrement exclu à Xbox si ils veulent lui redonner de la valeur et la rendre indispensable.
Sans ça ils peuvent arrêter leur cirque et tout sortir sur Playstation.
et c'est pour ca que la qualité des exclus primera, une vrai concurence qui imposera au joueurs de choisir les jeux auquel il jouera, sachant qu'il ne pourra pas tous les faire a moins d'être un bourge
un bethesda, un activision, un blizzard (même s'il n'en reste pas grand chose)... mais imagine une gen avec elder scrool 6,call of duty, Fable , halo,gears, forza, minecraft ,fallout, pillard of eternity, outerworld, diablo 6
en exclu console uniquement et en début de gen, face a ce que propose sony aujourd'hui , la transition serait brutale
jenicris non justement l'image de marque prouve le contraire , on l'a vu a la ps3 malgré la ps2...
l'histoire a surtout prouvé que seul le catalogue d'exclusivité et les prix faisait vendre et que l'image de marque ne représente rien, les premieres playstation l'ont prouvé, les portable nintendo l'ont prouvé et l'inverse (comme la ps3 et les xbox depuis la one) on également prouvé le contraire , même les console de salon nintendo on été lâchée malgré leur image de marque a cause de ces 2 points
Un an de retard pour la PS3
Prix bien plus élevé
Microsoft qui avait verrouillé des tonnes de tiers (ce qu'on verra plus)
Des licences populaires Xbox qui ne le sont plus autant aujourd'hui
Un démat bien moins important, donc plus facile de changer de crémerie
Une Xbox avec une image bien meilleure qu'aujourd'hui
Microsoft qui sortait pas tout ces jeux sur PC
Et je pourrai continuer ainsi longtemps
Il faut des titres exclu , des jeux exclu. Qui va acheter une xbox s'il peut jouer au même jeux ailleurs ?
Autant que les 3 se réunisse et pondent 1 console. Ça serait le pied pour les joueurs, mais pour l'industrie je pense pas que c'est une bonne choses.
Voilà ma solution pour Xbox pour redevenir un challenger à Playstation !
Complètement d'accord avec toi.
Même l'autre tâchon de Spencer l'a dit qu'ils avaient perdu la bataille qu'il ne fallait pas perdre (PS4/One) celle où la plupart des joueurs se sont constitués des ludothèques en numérique.
L'idée de brosser dans le sens du poil est une chose, et à un moment il faut aussi le faire, mais la réalité du terrain est plus compliqué.
Avec le recul on se rend compte que Spencer et Bond avaient juste jeté l'éponge en sortant tous les jeux Xbox sur PlaStation
Microsoft qui avait verrouillé des tonnes de tiers (ce qu'on verra plus)
pour le coup ca ce n'est pas certain,et d'après ce que je comprend ils vont repartir la dessus
Des licences populaires Xbox qui ne le sont plus autant aujourd'hui
c'est vrai mais par contre je sens que le prochain fable lui va gagner en succès, et vu que les licence sony sont elle aussi en grande perte de vitesse
Un démat bien moins important, donc plus facile de changer de crémerie
pour le coup, le démat ne change pas grand chose, la rétrocompatibilité oui peut influer, mais en vrai avec sony qui sortira surement sa ps6 sans lecteur... les joueurs playstation en physique n'auront justement plus trop d’attache vu que de toute façon, ils perdront leur accès a la rétrocompatibilité la prochaine gen
Une Xbox avec une image bien meilleure qu'aujourd'hui
ca oui, c'est ce qui va être le plus dur a améliorer, mais j'ai envie de dire celle de playstation est en train de se détériorer a grande vitesse elle aussi depuis quelque année et l'image reste pour moi un facteur secondaire dans le fait que jamais jusqu’à présent l'image en elle même n'a jouer de role majeur dans l'adoption d'une console, par contre les décision elle joue un role majeur, que se soit la connexion en ligne obligatoire, le fait de ne pas avoir d'exclu et tout le reste qui ternisse l'image, oui ca influence l'achat, mais pas l'image en elle même
Microsoft qui sortait pas tout ces jeux sur PC
oui, et c'est ce point qui sera je pense le plus décisif pour l’adoption des gens a la console, il faut qu'il se détache du pc s'il veulent retrouver du monde sur leur console, et il n'en ont pas l'envie, hors c'est le point qu'il leur font le plus obstacle en vrai et c'est le seul vrai point important parmis tous ceux que tu as cités, qui sera non seulement le plus difficile a changer pour eux, mais également le point ou les concurrents ont déja pris de l'avance sur eux...
Donc c'est je pense le seul point vraiment décisif qui fera qu'ils pourront repartir ou non
Ce couper de ce public pour tenter de vendre des consoles c'est complètement débile, sans parler du fait que ça ne ralenti pas pour autant les ventes de ces dernières, comme on l’a vue avec la PS5 qui se vend très bien malgré les jeux PS qui sont sortis sur PC.
MS ne quittera jamais le PC surtout quand on voit tout ce qu'ils ont fait pour y trouver leur place (pas à moitié comme Sony) et sur lequel ils ont un énorme succès, même sur Steam avec il y a quelques semaines des ventes record de FH6.
Là où ils ont besoin de faire des changements c'est sur le marché des consoles qui est à destination des JOUEURS CONSOLES, le PC n’a pas vocation de remplacer le marché console qui s'adresse à une certaine partie de la communauté de joueurs, le PC dispose de son propre public dont la majorité n'iront jamais sur console même pour des exclusivités, dingue de ne toujours pas comprendre ce simple fait en 2026...
Au vu de la marche arrière de pas mal d'éditeurq sur cela sur des plateformes avec un parc bien plus important, bof
pour le coup, le démat ne change pas grand chose, la rétrocompatibilité oui peut influer, mais en vrai avec sony qui sortira surement sa ps6 sans lecteur... les joueurs playstation en physique n'auront justement plus trop d’attache vu que de toute façon, ils perdront leur accès a la rétrocompatibilité la prochaine gen
La bibliothèque demat est un point clé, c'est là ou ils ont investie leur argent et bien entendu la rétro est pris en compte là dedans