: Nous avons élargi notre système de studios lorsque nous avons eu besoin d’un flux de contenus capable de répondre à de multiples stratégies couvrant les abonnements, le streaming et les différents appareils. Ce faisant, nous nous sommes retrouvés débordés en mettant en œuvre des stratégies en constante évolution, dans un contexte où les contenus sont de plus en plus facilement accessibles. Nous avons la chance de gérer des franchises phares du secteur qui présentent un énorme potentiel et suscitent une forte demande de la part des joueurs, mais nous ne les avons pas suffisamment financées pour qu’elles puissent rivaliser et s’imposer. Parallèlement, comme nous l’avons constaté ce week-end lors du Showcase, un pipeline fiable d’exclusivités en interne et tierces ainsi que de nouvelles IP est essentiel à notre succès. Nous devons réévaluer l’équilibre entre ces éléments et nos priorités d’investissement pour les cinq prochaines années.

Asha et Booty :Le plus intéressant dans ce passage est celui des exclus tierces.Les retournement de vestes à ce niveau vont être drôle