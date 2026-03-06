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Les autres conférences de jeux
Sur Gamekyo vous êtes l'élite du jeu vidéo, donc si quelques jeux indés ne vous font pas peur, voici quelques conférences déjà passées depuis fin mai qui pourraient vous intéresser.

Certains jeux sont passés au compte goutte ici, mais il y en a encore beaucoup à découvrir, et pour tous les goûts !

(Je mettrai une petite description ainsi qu'un lien récapitulatif pour chaque conf, pour ceux qui ont la flemme de regarder les vidéos.)

AG French Direct (mercredi 27 mai 2026, à 18h)
Découvrez +40 jeux français et francophones lors de cette conférence présentée par ActuGaming. Il y a de nombreux styles de jeux présentés donc sûrement un ou deux qui vous plairont.



Résumé des annonces :
Toutes les annonces sont sur le site officiel : https://www.actugaming.net/ag-french-direct/


Cozy Game Awards 2026 (jeudi 28 mai 2026, à 19h)
Des jeux chill, avec une DA mignonne et coloré, pour ceux qui veulent passer un moment calme et sans (trop) de prise de tête.



Résumé des annonces :
Je n'ai trouvé qu'un résumé en anglais, mais je vous fais confiance pour chercher les titres qui vous intéressent sur votre moteur de recherche préféré : https://www.digitallydownloaded.net/2026/05/recap-cozy-game-awards-2026.html


Thinky Direct 2026 (jeudi 28 mai 2026, à 19h)
Plus de 40 jeux de réflexions pour les gros cerveaux (comme moi ). Puzzle-platformer, FPS à la Portal, enquête, point & click...



Résumé des annonces :
Gamergen a fait un debrief : https://gamergen.com/actualites/thinky-direct-2026-plus-40-jeux-reflexion-entre-enquetes-casse-tetes-et-mondes-etranges-342380-1


The Insider Gaming Showcase (jeudi 28 mai 2026)
55 jeux indépendants pas entièrement financé ou qui n'ont pas encore trouvé d'éditeurs sont mis en avant dans cette conférence. Peut-être de futurs pépites qui prendront plus d'ampleur dans les mois à venir ?



Résumé des annonces :
Merci encore à Gamergen (j'aurais pu passer des liens anglais mais en FR c'est mieux) : https://gamergen.com/actualites/insider-gaming-showcase-55-jeux-presentes-pendant-conference-342377-1


MIX Summer Game Showcase (lundi 1er juin 2026 à 21h30)
Encore pas mal de trailer et d'annonce de jeux indés à venir. Certains pourront vous plaire même si vous ne jouez qu'à des jeux d'éditeurs historiques, comme Wild Blue Skies qui est un Starfox-like.



Résumé des annonces :
Je n'ai pas trouvé de résumé complet (à par une liste des TOP jeux présentés), mais tous les jeux qui sont apparus sont listés sur le site officiel de l'événement : https://mediaindieexchange.com/games/


C'est tout pour moi ! Ça fait longtemps que j'avais pas fait d'articles ici, quel purge. J'espère que vous avez pu trouver quelques titres à mettre dans votre liste de souhait. C'est pas comme si y'avait pas déjà trop de jeux sur ce semestre
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    posted the 06/03/2026 at 12:42 PM by churos45
    comments (6)
    zboubi480 posted the 06/03/2026 at 12:47 PM
    "Sur Gamekyo vous êtes l'élite du jeu vidéo"

    j'aurais plutôt dit :"sur Gamekyo, vous êtes les 1% de dégénérés du jeu vidéo" !!!!! La, on est bon
    keiku posted the 06/03/2026 at 12:57 PM
    zboubi480 tu fais partie des ces 1%, toi

    moi je vote pour Astrae Oratio
    akinen posted the 06/03/2026 at 01:16 PM
    Gamekyo est bien classé malgré l’abandon du site. Y’a pas de commu COD, Fortnite, Roblox ou Minecraft. Les joueurs ayant peu de culture sont ostracisés.

    Y’a pratiquement que du hardcore gamer chez nous. Donc oui, gamekyo c’est un peu l’élite. Et comme toutes les élites, y’a un bon sociopathe avec des moeurs bizarres.
    magneto860 posted the 06/03/2026 at 02:05 PM
    Je sais pas si ça compte en jeu indé mais niveau petits jeux j'attends l'arrivée de Forgotlings sur console. Il est sorti en février sur Steam si je ne m'abuse.

    J'aimerais aussi la suite de As Dusk Falls mais depuis le temps, je suis à peu près certain qu'elle n'arrivera jamais. Dommage car c'est une pépite (séparée en deux parties numérotées et qui laisse la porte ouverte pour une suite).
    churos45 posted the 06/03/2026 at 02:35 PM
    magneto860 en vrai maintenant on peut parler d'indé juste pour désigner les jeux réalisés par de petits studios, même si ceux-ci on bel et bien un éditeur.

    Sinon je ne savais pas que Forgotlings était déjà sorti sur PC
    J'avais fait la démo sur Xbox et j'avais trouvé ça sympa. Je me demande s'ils ont des soucis pour porter le jeu
    magneto860 posted the 06/03/2026 at 03:07 PM
    Je viens de demander à l'IA du coup et le jeu aurait connu pas mal de bugs à sa sortie. Le studio met donc logiquement la priorité sur la stabilisation du jeu sur PC avant de le sortir sur consoles.

    En ce sens c'est tant mieux. Ce serait vraiment dommage d'écorner l'aura de Forgotton Anne avec son préquel.
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