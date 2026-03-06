Sur Gamekyo vous êtes l'élite du jeu vidéo, donc si quelques jeux indés ne vous font pas peur, voici quelques conférences déjà passées depuis fin mai qui pourraient vous intéresser.
Certains jeux sont passés au compte goutte ici, mais il y en a encore beaucoup à découvrir, et pour tous les goûts !
(Je mettrai une petite description ainsi qu'un lien récapitulatif pour chaque conf, pour ceux qui ont la flemme de regarder les vidéos.)
AG French Direct (mercredi 27 mai 2026, à 18h)
Découvrez +40 jeux français et francophones lors de cette conférence présentée par ActuGaming. Il y a de nombreux styles de jeux présentés donc sûrement un ou deux qui vous plairont.
The Insider Gaming Showcase (jeudi 28 mai 2026)
55 jeux indépendants pas entièrement financé ou qui n'ont pas encore trouvé d'éditeurs sont mis en avant dans cette conférence. Peut-être de futurs pépites qui prendront plus d'ampleur dans les mois à venir ?
MIX Summer Game Showcase (lundi 1er juin 2026 à 21h30)
Encore pas mal de trailer et d'annonce de jeux indés à venir. Certains pourront vous plaire même si vous ne jouez qu'à des jeux d'éditeurs historiques, comme Wild Blue Skies qui est un Starfox-like.
Résumé des annonces :
Je n'ai pas trouvé de résumé complet (à par une liste des TOP jeux présentés), mais tous les jeux qui sont apparus sont listés sur le site officiel de l'événement : https://mediaindieexchange.com/games/
C'est tout pour moi ! Ça fait longtemps que j'avais pas fait d'articles ici, quel purge. J'espère que vous avez pu trouver quelques titres à mettre dans votre liste de souhait. C'est pas comme si y'avait pas déjà trop de jeux sur ce semestre
j'aurais plutôt dit :"sur Gamekyo, vous êtes les 1% de dégénérés du jeu vidéo" !!!!! La, on est bon
moi je vote pour Astrae Oratio
Y’a pratiquement que du hardcore gamer chez nous. Donc oui, gamekyo c’est un peu l’élite. Et comme toutes les élites, y’a un bon sociopathe avec des moeurs bizarres.
J'aimerais aussi la suite de As Dusk Falls mais depuis le temps, je suis à peu près certain qu'elle n'arrivera jamais. Dommage car c'est une pépite (séparée en deux parties numérotées et qui laisse la porte ouverte pour une suite).
Sinon je ne savais pas que Forgotlings était déjà sorti sur PC
J'avais fait la démo sur Xbox et j'avais trouvé ça sympa. Je me demande s'ils ont des soucis pour porter le jeu
En ce sens c'est tant mieux. Ce serait vraiment dommage d'écorner l'aura de Forgotton Anne avec son préquel.