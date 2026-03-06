Résumé des annonces :

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, donc si quelques jeux indés ne vous font pas peur, voici quelques conférences déjà passées depuis fin mai qui pourraient vous intéresser.Certains jeux sont passés au compte goutte ici, mais il y en a encore beaucoup à découvrir, et pour tous les goûts !(Je mettrai une petite description ainsi qu'un lien récapitulatif pour chaque conf, pour ceux qui ont la flemme de regarder les vidéos.)(mercredi 27 mai 2026, à 18h)Découvrez +40 jeux français et francophones lors de cette conférence présentée par ActuGaming. Il y a de nombreux styles de jeux présentés donc sûrement un ou deux qui vous plairont.Toutes les annonces sont sur le site officiel :(jeudi 28 mai 2026, à 19h)Des jeux chill, avec une DA mignonne et coloré, pour ceux qui veulent passer un moment calme et sans (trop) de prise de tête.Je n'ai trouvé qu'un résumé en anglais, mais je vous fais confiance pour chercher les titres qui vous intéressent sur votre moteur de recherche préféré :(jeudi 28 mai 2026, à 19h)Plus de 40 jeux de réflexions pour les gros cerveaux (comme moi). Puzzle-platformer, FPS à la Portal, enquête, point & click...Gamergen a fait un debrief :(jeudi 28 mai 2026)55 jeux indépendants pas entièrement financé ou qui n'ont pas encore trouvé d'éditeurs sont mis en avant dans cette conférence. Peut-être de futurs pépites qui prendront plus d'ampleur dans les mois à venir ?Merci encore à Gamergen (j'aurais pu passer des liens anglais mais en FR c'est mieux) :(lundi 1er juin 2026 à 21h30)Encore pas mal de trailer et d'annonce de jeux indés à venir. Certains pourront vous plaire même si vous ne jouez qu'à des jeux d'éditeurs historiques, commequi est un Starfox-like.Je n'ai pas trouvé de résumé complet (à par une liste des TOP jeux présentés), mais tous les jeux qui sont apparus sont listés sur le site officiel de l'événement :C'est tout pour moi ! Ça fait longtemps que j'avais pas fait d'articles ici, quel purge. J'espère que vous avez pu trouver quelques titres à mettre dans votre liste de souhait. C'est pas comme si y'avait pas déjà trop de jeux sur ce semestre